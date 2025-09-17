Національний банк України ухвалив рішення про поступове вилучення з готівкового обігу монет номіналом 10 копійок з 1 жовтня 2025 року.

Про йдеться на сайті НБУ.

Монети номіналом 10 копійок будуть вилучені з обігу

– Зважаючи на значну частку монет номіналом 10 копійок у обігу та зниження попиту на них з боку банків і торговельної мережі, рішення про їх поступове вилучення скоротить витрати держави та учасників готівкового обігу на виготовлення, оброблення, транспортування, зберігання та обіг таких монет, – пояснили в НБУ.

У Нацбанку також наголосили, що ці розмінні монети залишаються законним платіжним засобом: торговельні мережі, підприємства сфери послуг та банки й надалі прийматимуть їх для розрахунків та проведення операцій.

Громадянам не потрібно спеціально здавати або обмінювати такі монети.

Однак після потрапляння до банків вони більше не повертатимуться в обіг, а вилучатимуться та передаватимуться до Національного банку для подальшого перерахування і утилізації.

Нині в готівковому обігу перебуває близько 5,5 млрд розмінних монет:

1,4 млрд – номіналом 50 копійок;

4,1 млрд – номіналом 10 копійок.

Ці монети становить 27,4% від загальної кількості.

НБУ нагадав, що щороку забезпечує обіг розмінних монет і підкріплює банки, сферу торгівлі та послуг необхідними обсягами.

Зокрема, у 2025 році планується випуск 20 млн нових монет номіналом 50 копійок, попит на які залишається стабільним, особливо у торгівлі.

– Монети номіналом 10 копійок припинили відігравати істотну роль у готівкових розрахунках за товари та послуги, – стверджує НБУ.

Починаючи з 1 жовтня 2025 року, у разі відсутності монет номіналом 10 копійок у торговельній мережі чи сфері послуг, застосовуватимуться правила заокруглення загальної суми в чеку.

Аналогічні правила вже діяли під час вилучення з обігу монет номіналом 1, 2, 5 і 25 копійок.

Згідно з ними, сума, що закінчується від 1 до 24 копійок, заокруглюється у бік зменшення до цілих гривень; від 25 до 74 копійок – у бік 50 копійок; від 51 до 74 копійок – у бік збільшення до цілих гривень.

Під час безготівкових розрахунків заокруглення не здійснюватиметься.

– Як свідчить попередній досвід використання правил заокруглення в Україні, це не має суттєвого впливу на інфляцію, оскільки йдеться про заокруглення суми всіх товарів у чеку, а не цін індивідуальних товарів, – зазначив Нацбанк.

Відповідні норми передбачені постановою правління НБУ від 8 вересня №115.

