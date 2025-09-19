Кризис 2008 года стал одной из самых серьезных экономических катастроф в современной истории. Он начался в США с проблем на рынке ипотечного кредитования и быстро распространился на мировые финансовые рынки.

Это вызвало банкротство крупных банков и финансовых компаний, резкое падение фондовых индексов, рост безработицы и сокращение объемов мировой торговли. Последствия кризиса ощутили почти все страны мира.

Каким был кризис 2008 года и какие последствия для Украины он имел, мы поговорили с экономистом Олегом Пендзиным.

Финансовый кризис 2008: причины

Многие люди мечтают о собственном жилье, и США — не исключение. До 2000-х годов заемщики в США проходили тщательную проверку доходов и наличия залога. Однако в этот период требования к заемщикам существенно снизились. В банках перестали обращать внимание на стабильность доходов, а также появились субсидиарные кредиты с плавающими ставками.

Дешевые ипотечные кредиты сначала были очень привлекательными для американцев, однако со временем к надежным заемщикам добавились те, кто не мог выполнять свои финансовые обязательства – так называемые проблемные заемщики. Доля таких клиентов постоянно росла, что повышало риски невозврата кредитов.

Ипотечные компании выдавали кредиты по низким ставкам, а банки превращали их в облигации и продавали инвесторам. Рынок недвижимости активно рос, а доходность этих бумаг была привлекательной, что усиливало спрос.

Однако с ростом количества проблемных кредитов система начала разваливаться. Образовался пузырь, когда выдают кучу кредитов и ипотек на жилье, но в будущем процент возврата будет очень мал, потому что клиенты не смогут вернуть деньги.

Когда часть заемщиков не смогла выплачивать кредиты, банки оказались с огромным количеством недвижимости и мусорных ценных бумаг, что вызвало кризис ликвидности.

Падение началось в сентябре 2008 года с банкротства одного из крупнейших банков США с долгами более 631 млрд долларов, что превышало рыночную стоимость многих ведущих компаний. В результате правительство США было вынуждено вмешаться для стабилизации финансовой системы.

Во время кризиса банки пытались получить дополнительную капитализацию и государственную поддержку, но в определенный момент это стало невозможным из-за огромных объемов потерь. На фоне растущего рынка добавлялись страховые гарантии на ипотечные ценные бумаги.

Однако когда рынок начал падать, страховые компании тоже не смогли выполнять свои обязательства. Правительство США вынуждено было вливать колоссальные средства, чтобы спасти главного страховщика и фактически всю финансовую систему от полного краха. После банкротства Lehman Brothers начали обваливаться и другие фондовые рынки.

Во время острой фазы кризиса фондовые индексы США упали почти на 10%, что можно сравнить только с падением в кризисном 1987 году, в так называемый черный понедельник, когда индексы обваливались более чем на 20%.

Финансовый кризис 2008 года в Европе

Финансовый кризис 2008 года в Европе был еще более сложным, ведь обвалы на рынках Франции, Великобритании, Бельгии, Австрии и Нидерландов 12 марта стали рекордными в истории, а для Германии — крупнейшими с 1989 года.

Причина падения фондового рынка была напрямую связана с ипотечными ценными бумагами. Они продавались инвесторам и пенсионным фондам, которые вкладывали долгосрочные средства. Когда рынок недвижимости обвалился, доверие к этим бумагам и к банкам было утрачено. Банки перестали выполнять основную функцию посредничества между депозитами и кредитами.

Деньги, вложенные в фиктивные ипотечные ценные бумаги, внезапно потеряли любую стоимость. Из-за этого фондовые биржи резко просели, капитализация упала более чем на 8 триллионов долларов, ведь просто за одно мгновение эти средства исчезли.

Финансовый кризис 2008: последствия

Одним из последствий мирового кризиса 2008 года стала безработица. Она росла не только в США, но и в европейских странах. Многие компании не выдержали финансовой нагрузки и закрылись.

Во время кризиса в развитых странах ЕС и США уровень безработицы достигал около 10%, то есть каждый десятый оставался без работы. В ЕС показатель составил 9,5%, а в Испании — до 18%.

Кризис серьезно повлиял на мировой экспорт, ведь люди потеряли средства, и мировая торговля сократилась более чем на 12%. Одним из ключевых индикаторов стало уменьшение количества операций между людьми, что ощущалось как в Китае, так и в Германии.

Валютные рынки подверглись сильным колебаниям, ведь доллар, который традиционно выступал мировой резервной валютой, частично утратил эту роль. В результате экономика США оказалась на грани полного коллапса.

Как повлиял финансовый кризис 2008 года на Украину

Экономист и руководитель Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин отметил, что в Украине причиной финансового кризиса 2008 года стали вовсе не ипотечные кредиты, как в США. По его словам, наше государство ощутило на себе последствия мирового кризиса, который начался в крупных странах, в частности в США и Европе.

— В украинских реалиях кризис был вызван стремительным падением национальной валюты – гривны. Это стало своеобразной реакцией на резкое сокращение объемов реализации продукции на мировом рынке, — отметил экономист.

Как объясняет экономист, из-за глобального кризиса упало общее производство, что привело к значительному снижению цен на сырье, в частности на металл, химическую продукцию и аграрный сегмент. Именно эти товары были основой украинского экспорта, поэтому сокращение валютных поступлений ударило по экономике страны.

— В то же время внутренний спрос оставался стабильным, а предложение валюты резко сократилось, что и привело к обвалу гривны. Например, цена на металлопродукцию упала в 5-6 раз, на химию — в 3-4 раза, а стоимость зерна снизилась вдвое. Это резко уменьшило доходы украинцев, — подчеркнул Олег Пендзин.

Кризис затронул практически все сферы, ведь обвалились объемы строительства, сократились расходы на предметы роскоши. В итоге объем предложения валюты в стране резко уменьшился, а уровень жизни людей существенно упал.

— Финансовый кризис 2008 года в Украине был спровоцирован прежде всего внешними факторами, — резюмировал экономист.

Методы устранения последствий кризиса 2008 года

По данным НБУ, большая рецессия 2008–2009 годов показала, что традиционные инструменты центральных банков часто неэффективны во время кризисов. За последние десять лет банки разработали новые подходы.

Традиционная теория считала, что центральные банки не могут устанавливать отрицательные ставки, но практика показала обратное. Кроме того, банки развитых стран применяют нестандартные инструменты для борьбы с дефляцией, включая концепцию “денег из вертолета” и вмешательство государства для контроля инфляции.

Вместе с тем, постоянное использование таких мер создает риски:

экономика становится зависимой от стимулов;

часть долга переходит в государственный сектор;

растет риск формирования “пузырей” активов;

доверие инвесторов к банкам и надзору уменьшается.

Кризисы 2008–2009 годов и долговой кризис в ЕС показали, что контроль над системными рисками требует большего внимания. Поэтому современный центральный банк имеет тройную задачу, в частности это ценовая стабильность, финансовая стабильность и поддержка устойчивого экономического развития.

Также изменились подходы к регулированию потоков капитала и банковской системы в целом, поэтому технологии и FinTech меняют банковский сектор, создавая новые вызовы и возможности. Центральные банки выступают покупателями проблемных активов, а их доходы ограничены, что требует повышения эффективности управления.

Национальный банк Украины учитывает глобальные тенденции. После 2014 года он укрепил независимость и реформировал монетарную политику и банковский надзор.

