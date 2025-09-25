Украина и ЕС продлили транспортный безвиз еще на 15 месяцев
Украина и Европейская комиссия договорились о продлении действия соглашения о либерализации грузовых перевозок еще на 15 месяцев, до марта 2027 года.
Об этом сообщило Министерство развития общин и территорий.
Транспортный безвиз Украина-ЕС продлен: что известно
— Министерство развития общин и территорий Украины и Европейская комиссия 25 сентября договорились о продлении Соглашения о либерализации грузовых перевозок на 15 месяцев. Таким образом, транспортный безвиз будет действовать как минимум до марта 2027 года, — говорится в сообщении.
Отмечается, что украинские перевозчики и перевозчики Евросоюза и в дальнейшем не будут нуждаться в специальных разрешениях для выполнения двусторонних и транзитных перевозок.
Вице-премьер-министр по восстановлению – министр развития общин и территорий Алексей Кулеба подчеркнул, что за время действия соглашения объемы торговли Украины с ЕС автомобильным транспортом выросли почти на 55%.
Это, по его словам, является непосредственным подтверждением положительного влияния договоренностей на экономику обеих сторон.
Перед этим продление соглашения получило поддержку большинства государств-членов Европейского Союза.
Документ также предусматривает дальнейшее приближение украинского законодательства к европейским нормам.
В частности, речь идет о поэтапном внедрении смарт-тахографов в новых грузовых автомобилях, подготовке менеджеров-управляющих транспортных компаний, а также установлении требований к деловой репутации перевозчиков.
Соглашение о либерализации грузовых перевозок Украина и ЕС заключили в июне 2022 года, в июне 2024 года его действие было продлено в третий раз.
Тогда стороны договорились, что при отсутствии негативных последствий для участников и нарушений условий транспортный безвиз автоматически продлевается до конца 2025 года.