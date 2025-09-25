Україна та Європейська комісія домовилися про продовження дії угоди про лібералізацію вантажних перевезень ще на 15 місяців до березня 2027 року.

Про це поінформувало Міністерство розвитку громад та територій.

Транспортний безвіз Україна-ЄС продовжено: що відомо

– Міністерство розвитку громад та територій України та Європейська комісія 25 вересня домовились про продовження Угоди про лібералізацію вантажних перевезень на 15 місяців. Таким чином транспортний безвіз діятиме щонайменше до березня 2027 року, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що українські перевізники та перевізники Євросоюзу і надалі не потребуватимуть спеціальних дозволів для виконання двосторонніх і транзитних перевезень.

Віцепрем’єр-міністр з відновлення – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба наголосив, що за час дії угоди обсяги торгівлі України з ЄС автомобільним транспортом зросли майже на 55%.

Це, за його словами, є безпосереднім підтвердженням позитивного впливу домовленостей на економіку обох сторін.

Перед цим продовження угоди отримало підтримку більшості держав-членів Європейського Союзу.

Документ також передбачає подальше наближення українського законодавства до європейських норм.

Зокрема, йдеться про поетапне впровадження смарт-тахографів у нових вантажних автомобілях, підготовку менеджерів-управителів транспортних компаній, а також встановлення вимог до ділової репутації перевізників.

Угоду про лібералізацію вантажних перевезень Україна та ЄС уклали у червні 2022 року, у червні 2024 року її дію було продовжено втретє.

Тоді сторони домовилися, що за відсутності негативних наслідків для учасників і порушень умов “транспортний безвіз” автоматично продовжуватиметься до кінця 2025 року.

