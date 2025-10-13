Если деньги порвались, намокли, обгорели или просто потеряли вид после долгого использования, это не значит, что они больше не имеют ценности. И для гривен, и для иностранной валюты существуют четкие правила, которые позволяют обменять поврежденные деньги на новые. Главное — знать, куда обращаться и в каких случаях банк обязан принять такие банкноты.

Можно ли обменять поврежденную купюру в банке и при каких условиях это можно сделать, читайте в нашем материале.

Возможен ли обмен поврежденных купюр и при каких условиях

Порядок обмена зависит от степени повреждения и вида валюты. Если речь идет о гривне, проще всего обратиться в любой банк Украины — все они обязаны бесплатно заменять изношенные гривневые банкноты.

Обмен проводят без комиссии, если купюра соответствует требованиям НБУ, а именно сохраняется более 55% ее площади, а повреждения не препятствуют проверке подлинности.

В случае серьезных повреждений — например, если банкнота сгорела, размокла или разорвана на части, — банк может отправить ее на экспертизу в Национальный банк. Обычно решение принимается в течение нескольких дней.

Поврежденная купюра: что делать с долларами и евро

Владельцы поврежденных иностранных купюр тоже могут обращаться в банки, однако ситуация здесь сложнее. Не все финансовые учреждения принимают такие банкноты, особенно если это не доллары США или евро, а, например, фунты стерлингов или иены. Поэтому стоит заранее уточнить, какой банк работает с поврежденной иностранной валютой.

Можно ли обменять поврежденные банкноты в банке:

В Украине порядок обмена изношенных долларов, евро и других валют определяется внутренними правилами коммерческих банков и требованиями международных финансовых организаций.

Если в вашем городе нет отделения НБУ, можно обратиться в один из крупных банков, уполномоченных на работу с его резервами: ПриватБанк, Райффайзен Банк, Ощадбанк или ПУМБ.

Они имеют разрешение отправлять поврежденные доллары или другие валюты на экспертизу, в частности в США.

Какие купюры считаются поврежденными и пригодными к обращению

Процедура обмена банкнот регламентируется Национальным банком Украины. Чтобы уверенно пользоваться своими правами, следует понимать разницу между изношенными и поврежденными купюрами — от этого зависит, примут ли их в магазине или придется обращаться в банк. Предприятия торговли, аптеки и другие заведения обязаны принимать банкноты, имеющие незначительные признаки износа.

Такая купюра может иметь:

небольшие потертости или загрязнения;

частичную потерю краски;

небольшие надрывы (до 1 см, не более трех);

маленькие отверстия или проколы диаметром до 1–2 мм;

отсутствие небольшого уголка (до 1 см²).

Такие банкноты остаются пригодными для расчетов, и отказ принять их является нарушением. Если же повреждения существенные, продавец имеет право отказать и посоветовать обратиться в банк.

Поврежденная купюра: можно ли обменять в банке

Банки принимают более широкий спектр изношенных банкнот, поскольку именно они проводят замену поврежденных денег. Это касается как гривны, так и иностранных валют.

Что касается гривны, банки должны принимать:

купюры с любыми потертостями или пятнами;

банкноты с надрывами, надрезами, отверстиями;

разорванные, но склеенные части одной купюры (при условии, что сохранено более 55% площади).

Что касается иностранной валюты, то банки могут сразу обменять банкноты с незначительными повреждениями или отправить их на экспертизу (инкассо), если они сильно повреждены. В таком случае взимается комиссия, которая может достигать 50% от номинала.

На инкассо отправляют:

купюры с надписями, штампами или большими пятнами;

разорванные или склеенные банкноты (если сохранилось более половины площади);

изношенные купюры, где номинал и подлинность можно определить, но вид сильно ухудшен.

В то же время банки могут отказать в обмене, если банкнота:

сгорела, прожжена или размокла настолько, что не видно номинала или серийного номера;

повреждена химикатами или изменила цвет;

склеена из частей разных купюр.

Как проходит обмен изношенных банкнот

Для гривны:

Подготовьте поврежденные купюры.

Обратитесь в любой банк Украины.

Передайте банкноты кассиру для проверки.

Специалист оценит состояние купюр и определит, соответствуют ли они критериям обмена.

Если да — вы получите новые банкноты без комиссии.

Для иностранной валюты:

Выберите банк, который принимает поврежденную валюту нужного типа.

Подготовьте купюры и документ, удостоверяющий личность.

Заполните заявление на обмен в отделении.

Кассир проведет предварительную оценку состояния банкнот.

Купюры с легкими повреждениями обычно обменивают сразу.

Если банкноты в очень плохом состоянии — их отправят на инкассо, и процесс может длиться 2–3 месяца.

Источник : НБУ

