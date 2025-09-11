Для каждого отдельного случая, касающегося обмена или приема иностранной наличности, существуют четкие нормы действующего валютного законодательства Украины и нормативно-правовых актов Национального банка Украины, которые обязаны соблюдать все уполномоченные учреждения, имеющие лицензию на осуществление валютно-обменных операций.

Какие купюры евро не принимают и могут ли банки отказать в обмене, читайте в нашем материале.

Какого года евро не принимают и при каких условиях могут отказать в обмене

Если иностранная банкнота имеет значительные повреждения или выраженные признаки износа, независимо от года ее выпуска, клиенту могут предложить провести операцию инкассо.

Как осуществляется инкассо:

Такие операции имеют право осуществлять только те учреждения, которые имеют действующий договор с банком-корреспондентом за рубежом. Важно, что уровень износа банкнот иностранных валют определяется исключительно центральными банками стран-эмитентов, Национальный банк Украины на эти критерии не влияет.

Например, в случае с долларом США соответствующие правила устанавливает Федеральная резервная система. Условия определения степени повреждения и порядок обмена всегда закрепляются в договорах с банком-корреспондентом.

Принятые на инкассо банкноты направляются в иностранный банк-корреспондент для их обмена на пригодные к обращению купюры. За такие операции банки взимают комиссионное вознаграждение согласно собственным тарифам, устанавливаемым на основании статьи 47 Закона Украины

Во время полномасштабной войны логистика обмена усложнилась, расходы банков выросли, и поэтому многие учреждения постепенно повышают размер комиссии за операции инкассо. В то же время клиенты могут выбирать учреждение с более низкими тарифами.

Сроки выплат компенсации за изношенные или поврежденные банкноты иностранных государств банки определяют самостоятельно — средства могут предоставляться либо сразу после приема банкнот от клиента, либо после получения подтверждения от банка-корреспондента.

Какого года выпуска евро не действительны в Украине

В НБУ рассказали, какие евро вышли из обращения. Если речь идет об обмене наличной иностранной валюты, которая не имеет признаков повреждения или имеет лишь незначительный износ, независимо от даты выпуска, уполномоченные учреждения не имеют права устанавливать какие-либо ограничения по номиналу или году эмиссии.

Это касается всех банкнот, которые остаются законным платежным средством в той стране, где они эмитированы.

Следовательно, уполномоченные учреждения обязаны принимать иностранные банкноты, если их дизайн и защитные элементы соответствуют официальным образцам, опубликованным центральными или национальными банками государств-эмитентов, и они не имеют значительного износа, а только допустимые незначительные признаки использования.

Если учреждения отказывают клиентам в обмене из-за года выпуска, граждане могут обращаться в Национальный банк Украины для проведения проверки, и в случае подтверждения нарушений к таким учреждениям будут применены меры воздействия.

Дополнительно стоит отметить, что в соответствии с Инструкцией о порядке организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине № 103, банкноты иностранных государств, которые во время обращения приобрели существенный износ или имеют серьезные повреждения, подлежат приему только на инкассо и на условиях, определенных банком совместно с банком-корреспондентом.

Какие купюры евро вышли из обращения

Какие евробанкноты вышли из обращения, рассказали на сайте НБУ. Купюры номиналом 5, 10, 20, 50 и 100 евро останутся в обращении, тогда как будущее 200-евровых банкнот остается под вопросом, а 500 евро выводят из обращения.

Европейский центральный банк прекратил выпуск банкнот номиналом 500 евро первой серии, которые появились в обращении еще в 2002 году. В новой серии Европа банкноты такого номинала уже не предусмотрены. С 27 января 2019 года большинство национальных центральных банков стран Еврозоны больше не выпускают их в обращение.

Несмотря на прекращение печати, банкноты 500 евро образца 2002 года остаются действительным платежным средством в Еврозоне. Они не теряют своей стоимости и могут быть обменены в любом национальном центральном банке стран Еврозоны. В Украине банки также будут принимать к обмену эти купюры до тех пор, пока они будут находиться в обращении.

Национальный банк Украины подчеркивает, что валютно-обменные операции следует осуществлять исключительно в банках или небанковских финансовых учреждениях, имеющих соответствующую лицензию. Кроме того, рекомендуется внимательно проверять несколько защитных элементов на банкнотах, чтобы убедиться в их подлинности. Подробную информацию о защитных признаках евро можно найти на официальном сайте ЕЦБ.

Источник : НБУ

