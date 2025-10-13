Якщо гроші порвалися, намокли, обгоріли чи просто втратили вигляд після довгого користування, це не означає, що вони більше не мають цінності. І для гривень, і для іноземної валюти існують чіткі правила, які дозволяють обміняти пошкоджені гроші на нові. Головне — знати, куди звертатися і в яких випадках банк зобов’язаний прийняти такі банкноти.

Чи можна обміняти пошкоджену купюру в банку та за яких умов це можна зробити, читайте в нашому матеріалі.

Чи можливий обмін пошкоджених купюр та за яких умов

Порядок обміну залежить від рівня пошкодження та виду валюти. Якщо мова йде про гривню, найпростіше звернутися до будь-якого банку України — усі вони зобов’язані безоплатно замінювати зношені гривневі банкноти.

Зараз дивляться

Обмін проводять без комісії, якщо купюра відповідає вимогам НБУ, а саме збережено понад 55% її площі, а пошкодження не перешкоджають перевірці справжності.

У разі серйозних ушкоджень — наприклад, якщо банкнота згоріла, розмокла або розірвана на частини, — банк може надіслати її на експертизу до Національного банку. Зазвичай рішення ухвалюють протягом кількох днів.

Пошкоджена купюра: що робити з доларами та євро

Власники пошкоджених іноземних купюр теж можуть звертатися до банків, однак ситуація тут складніша. Не всі фінансові установи приймають такі банкноти, особливо якщо це не долари США чи євро, а, наприклад, фунти стерлінгів або єна. Тому варто заздалегідь уточнити, який банк працює з пошкодженою іноземною валютою.

Чи можна обміняти пошкоджені банкноти в банку:

В Україні порядок обміну зношених доларів, євро та інших валют визначається внутрішніми правилами комерційних банків і вимогами міжнародних фінансових організацій.

Якщо у вашому місті немає відділення НБУ, можна звернутися до одного з великих банків, уповноважених на роботу з його резервами: ПриватБанк, Райффайзен Банк, Ощадбанк або ПУМБ.

Вони мають дозвіл відправляти пошкоджені долари чи інші валюти на експертизу, зокрема до США.

Які купюри вважаються пошкодженими та придатними до обігу

Процедура обміну банкнот регламентується Національним банком України. Щоб упевнено користуватися своїми правами, слід розуміти різницю між зношеними та пошкодженими купюрами — від цього залежить, чи приймуть їх у магазині, чи доведеться звертатися до банку. Підприємства торгівлі, аптеки та інші заклади зобов’язані приймати банкноти, що мають незначні ознаки зношення.

Така купюра може мати:

невеликі потертості або забруднення;

часткову втрату фарби;

невеликі надриви (до 1 см, не більше трьох);

маленькі отвори або проколи діаметром до 1–2 мм;

відсутність невеликого кутика (до 1 см²).

Такі банкноти залишаються придатними для розрахунків, і відмова прийняти їх є порушенням. Якщо ж пошкодження суттєві, продавець має право відмовити й порадити звернутися до банку.

Пошкоджена купюра: чи можна обміняти у банку

Банки приймають ширший спектр зношених банкнот, оскільки саме вони проводять заміну пошкоджених грошей. Це стосується як гривні, так і іноземних валют.

Щодо гривні банки повинні приймати:

купюри з будь-якими потертостями чи плямами;

банкноти з надривами, надрізами, отворами;

розірвані, але склеєні частини однієї купюри (за умови, що збережено понад 55% площі).

Щодо іноземної валюти, то банки можуть одразу обміняти банкноти з незначними пошкодженнями або відправити їх на експертизу (інкасо), якщо вони сильно пошкоджені. У такому разі стягується комісія, що може сягати до 50% від номіналу.

На інкасо відправляють:

купюри з написами, штампами чи великими плямами;

розірвані або склеєні банкноти (якщо збережено понад половину площі);

зношені купюри, де номінал і справжність можна визначити, але вигляд сильно погіршений.

Водночас банки можуть відмовити в обміні, якщо банкнота:

згоріла, пропалена або розмокла настільки, що не видно номіналу чи серійного номера;

пошкоджена хімікатами або змінила колір;

склеєна з частин різних купюр.

Як проходить обмін зношених банкнот

Для гривні:

Підготуйте пошкоджені купюри.

Зверніться до будь-якого банку України.

Передайте банкноти касиру для перевірки.

Фахівець оцінить стан купюр і визначить, чи відповідають вони критеріям обміну.

Якщо так — ви отримаєте нові банкноти без комісії.

Для іноземної валюти:

Оберіть банк, який приймає пошкоджену валюту потрібного типу.

Підготуйте купюри та документ, що посвідчує особу.

Заповніть заяву на обмін у відділенні.

Касир проведе попередню оцінку стану банкнот.

Купюри з легкими пошкодженнями зазвичай обмінюють одразу.

Якщо банкноти в дуже поганому стані — їх відправлять на інкасо, і процес може тривати 2–3 місяці.

Джерело : НБУ

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.