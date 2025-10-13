Евросоюз согласился снизить или отменить таможенные пошлины на ряд продовольственных товаров из Украины, в частности на молочную продукцию, свежие фрукты и овощи, мясо и мясные полуфабрикаты.

Об этом 13 октября сообщил Совет ЕС.

Экспорт агропродукции в ЕС: что можно ввозить без пошлин

— Это решение было принято после достижения 30 июня 2025 года Европейской комиссией и Украиной предварительного соглашения о пересмотре углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между ЕС и Украиной, — говорится в сообщении.

Глава МИД Дании Люкке Расмуссен, страна которого в настоящее время председательствует в Совете ЕС, заявил, что это решение подтверждает неизменную и многогранную поддержку ЕС Украины после трех лет неспровоцированной и неоправданной военной агрессии со стороны России.

— Мы помогаем Украине в военном и финансовом плане, но также должны помогать ей путем содействия либерализации торговли, — добавил он.

По словам Расмуссена, от отмены торговых пошлин выиграют и ЕС, и Украина, ведь эта мера будет способствовать дальнейшей интеграции Киева в Евросоюз.

Доступ Украины на рынок ЕС будет зависеть от постепенного перехода к стандартам производства блока.

В Совете ЕС отметили, что учли “специфические потребности отдельных секторов сельского хозяйства ЕС” и установили “надежный механизм защиты”.

При этом доступ на европейский рынок “наиболее чувствительных продуктов”, таких как сахар, мясо птицы, яйца, пшеница, кукуруза и мед, будет оставаться более ограниченным и постепенным, подчеркнули в Евросоюзе.

Торговое соглашение ЕС и Украины

Напомним, 6 июня 2025 года вместо торгового безвиза с Украиной вступили в силу временные меры.

В конце июня Еврокомиссия завершила переговоры с Украиной о пересмотре углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Еврокомиссар Марош Шефчович тогда отметил, что договоренность “полностью учитывает чувствительность определенных сельскохозяйственных секторов, на которую обращали внимание государства-члены ЕС и фермеры”.

