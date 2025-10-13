Євросоюз погодився знизити або скасувати митні збори на низку продовольчих товарів з України, зокрема на молочну продукцію, свіжі фрукти та овочі, м’ясо та м’ясні напівфабрикати.

Про це 13 жовтня повідомила Рада ЄС.

Експорт агропродукції до ЄС: що можна ввозити без мит

– Це рішення було ухвалене після досягнення 30 червня 2025 року Європейською комісією та Україною попередньої угоди про перегляд поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між ЄС і Україною, – йдеться в повідомленні.

Очільник МЗС Данії Люкке Расмуссен, країна якого наразі головує у Раді ЄС, заявив, що це рішення “підтверджує незмінну та багатогранну підтримку ЄС України після трьох років неспровокованої та невиправданої військової агресії з боку Росії”.

Зараз дивляться

– Ми допомагаємо Україні у військовому та фінансовому плані, але також повинні допомагати їй шляхом сприяння лібералізації торгівлі, – додав він.

За словами Расмуссена, від скасування торговельних мит виграють і ЄС, і Україна, адже цей захід сприятиме подальшій інтеграції Києва до Євросоюзу.

Доступ України на ринок ЄС залежатиме від поступового переходу до стандартів виробництва блоку.

У Раді ЄС зазначили, що врахували “специфічні потреби окремих секторів сільського господарства ЄС” і встановили “надійний механізм захисту”.

При цьому доступ на європейський ринок “найчутливіших продуктів”, таких як цукор, м’ясо птиці, яйця, пшениця, кукурудза та мед, залишатиметься більш обмеженим і поступовим, підкреслили в Євросоюзі.

Торговельна угода ЄС та України

Нагадаємо, 6 червня 2025 року на зміну торговельному безвізу з Україною набули чинності тимчасові заходи.

Наприкінці червня Єврокомісія завершила переговори з Україною щодо перегляду поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі.

Єврокомісар Марош Шефчович тоді зазначив, що домовленість “повністю враховує чутливість певних сільськогосподарських секторів, на яку звертали увагу держави-члени ЄС та фермери”.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.