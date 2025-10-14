Комитет ассоциации Украина-ЕС в торговом составе принял решение об отмене части тарифов и расширении квот на экспорт аграрной продукции из Украины в Европейский Союз.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка в Facebook.

Обновленные условия торговли Украины и ЕС: что известно

Как отмечается, это решение было принято после того, как Совет ЕС накануне утвердил условия нового торгового соглашения с Украиной. Было предложено снизить или отменить таможенные пошлины на ряд товаров из Украины, в частности, на молочную продукцию, свежие фрукты и овощи, мясо и мясные полуфабрикаты.

Новое соглашение должно заменить режим так называемого торгового безвиза, срок действия которого истек в июне 2025 года.

По словам Качки, документ вступит в силу через 15 дней — 29 октября.

— Украинские экспортеры смогут воспользоваться новым торговым режимом уже в этом году. Решение является двусторонним и действует бессрочно, — подчеркнул вице-премьер.

Он также уточнил, что следующий пересмотр договоренностей в направлении увеличения доступа украинской продукции на рынок ЕС запланирован на 2028 год.

30 июня Европейская комиссия завершила переговоры с Украиной по ключевым принципам обновления углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли между Украиной и ЕС.

Однако Польша, Словакия, Венгрия, Болгария и Румыния выразили обеспокоенность, что новое торговое соглашение может дестабилизировать аграрные рынки Европейского Союза.

