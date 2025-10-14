Комітет асоціації Україна-ЄС у торговельному складі ухвалив рішення про скасування частини тарифів та розширення квот на експорт аграрної продукції з України до Європейського Союзу.

Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка у Facebook.

Оновлені умови торгівлі України та ЄС: що відомо

Як зазначається, це рішення було прийнято після того, як Рада ЄС напередодні затвердила умови нової торговельної угоди з Україною.

Зараз дивляться

Вона має замінити режим так званого торговельного безвізу, термін дії якого сплив у червні 2025 року.

За словами Качки, документ набуде чинності через 15 днів – 29 жовтня.

– Українські експортери матимуть можливість скористатися новим торговельним режимом вже цього року. Рішення є двостороннім і діє безстроково, – наголосив віцепрем’єр.

Він також уточнив, що наступний перегляд домовленостей у напрямку збільшення доступу української продукції на ринок ЄС заплановано на 2028 рік.

30 червня Європейська комісія завершила переговори з Україною щодо ключових принципів оновлення поглибленої та всеосяжної зони вільної торгівлі між Україною та ЄС.

Однак Польща, Словаччина, Угорщина, Болгарія та Румунія висловили занепокоєння, що нова торговельна угода може дестабілізувати аграрні ринки Європейського Союзу.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.