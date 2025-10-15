15 октября комитет Верховной Рады рекомендовал принять законопроект №14025 о внедрении международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы. В народе его уже назвали “налогом на OLX.

Украинцы смогут продавать товары через платформы на сумму до 2000 евро в год без уплаты налогов.

Как отметил председатель комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев, именно такую норму рекомендовано включить в законопроект о налогообложении онлайн-торговли профильным комитетом.

В первоначальной версии законопроекта такой льготы не предусматривалось — налоги должны были уплачиваться со всех продаж.

Среди нововведений законопроекта — введение новых налоговых механизмов, в частности акцизного налога на сладкие воды, включая минеральные и газированные напитки с добавлением сахара или других подсластителей и ароматических веществ. Эти изменения призваны увеличить доходы государственного бюджета и повлиять на структуру налоговых поступлений.

Факты ICTV узнавали, что известно о налоге на сладкую воду в Украине и как правительство планирует пополнять госбюджет.

Введен ли налог на OLX

Прогнозируемые доходы государственного бюджета на следующий год формируются с учетом ожидаемого дополнительного поступления средств, в частности за счет нескольких ключевых факторов. В частности, это изменения в налоговое законодательство, предусмотренные законопроектами № 14025 и № 9032-1. Это законопроекты, которые позволят ввести так называемый налог на OLX и сладкую воду.

Пока что налог на OLX в Украине не введен, но Кабмин не отказался от идеи внедрения международного автоматического обмена информацией о доходах, полученных через цифровые платформы, и повторно подал в парламент соответствующий законопроект, на этот раз под номером 14025 .

Документ регламентирует налогообложение доходов от продажи товаров или предоставления услуг через онлайн-сервисы типа OLX, Airbnb, Booking, Uber, Glovo, Bolt, Prom, Rozetka и другие.

Член налогового комитета парламента Нина Южанина отметила, что Минфин обещает, что по законопроекту №14025 разовые небольшие продажи бытовых вещей украинцев останутся вне налогового бремени. Однако, по ее словам, есть важный нюанс.

Народный депутат объяснила, что законопроект предусматривает, что доход от продажи товаров через платформы, если он не превышает 12 прожиточных минимумов в год (для 2025 года — 36 336 грн), не подлежит налогообложению. Однако операторы платформ обязаны удерживать НДФЛ и военный сбор с каждой операции. Если за год сумма продаж физлица на всех платформах останется ниже этого порога, в следующем году после подачи годовой декларации он сможет вернуть удержанные средства.

Она подчеркивает, что детали механизма еще требуют уточнения, в частности относительно того, насколько эффективно будет работать возврат средств для пользователей.

Если законопроект примут, то это обеспечит дополнительные поступления налога на доходы физических лиц и военного сбора в размере 14 млрд грн.

Налог на газированную воду: когда введут

Этот налог введут после принятия законопроекта О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно введения акцизного налога на воды, включая минеральные и газированные, с добавлением сахара или других подсластителей или ароматических веществ (регистр. № 9032-1 от 6 марта 2023 года), который предусматривает поступление акцизного налога в сумме 8,5 млрд грн.

В пояснительной записке к законопроекту № 9032-1, который предусматривает налог на сладкую газированную воду, указано:

Сладкие газированные напитки вызывают ожирение и вредят здоровью. ВОЗ рекомендует ограничивать потребление свободных сахаров в течение жизни: сначала до менее чем 10% от общей энергетической ценности рациона, а впоследствии — до уровня ниже 5%.

Несмотря на эти рекомендации, во многих странах мира напитки с высоким содержанием сахара ежегодно остаются лидерами продаж. Международные бренды тратят миллиарды долларов на рекламу и спонсорство различных мероприятий, чтобы популяризировать свою продукцию и привлечь новых потребителей в разных регионах.

Быстрый рост неинфекционных заболеваний и их негативное влияние на общество побуждают правительства искать эффективные методы профилактики, в том числе через экономические механизмы.

Одним из таких инструментов ВОЗ и другие организации считают налогообложение сладких напитков как часть комплексной политики по снижению распространенности неинфекционных заболеваний. Согласно докладу ВОЗ, повышение цены на сладкие напитки даже на 20% снижает их потребление и стимулирует переход на более здоровые альтернативы.

Около 50 стран мира уже ввели налоги на сладкие напитки в различных формах, адаптируя глобальные рекомендации по фискальной политике к собственному контексту и инновационно используя налоговые инструменты для достижения целей здравоохранения.

Введение акцизного налога на сладкие напитки также соответствует Директиве ЕС 2020/262 от 19 декабря 2019 года, которая позволяет государствам-членам вводить налоги на товары, которые формально не являются подакцизными.

Более того, в прогнозный бюджет включен эффект от улучшения системы взыскания налогового долга, что позволит получить дополнительные средства от налога на доходы физических лиц, налога на прибыль предприятий и налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров, работ и услуг в размере 26 млрд грн.

