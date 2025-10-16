Польский злотый (PLN) — это официальная валюта Польши, так же как украинская гривна для Украины. Он, как и наша национальная валюта, отличается высокой волатильностью, то есть его курс постоянно меняется. Курс злотого к гривне не фиксирован, а формируется на рынке в зависимости от спроса и предложения.

Что с курсом злотого сегодня и как он формируется, читайте в нашем материале.

Сколько стоит злотый сегодня

По состоянию на 16 октября, по сравнению с предыдущими сутками, злотый поднялся в цене на 8 копеек. Официальный курс польского злотого к гривне, по данным НБУ, составляет 11,40 грн за 1 злотый. В банках доступны немного более выгодные условия:

Покупка злотого (когда вы покупаете PLN) — дешевле всего 11,75 грн.

Продажа злотого (когда вы продаете PLN) — 11,00 грн.

Динамика курса злотого и кросс-курсы

В течение 2025 года курс гривны к злотому менялся неравномерно. Это связано с тем, что гривна больше привязана к доллару США.

На наш запрос в Нацбанке объяснили, что курс UAH к USD формируется непосредственно на межбанковском валютном рынке, а вот курс гривны к другим валютам, включая злотый, рассчитывается через кросс-курсы.

Что такое кросс-курс и как он формируется:

Сначала определяют курс иностранной валюты (злотого) к доллару на международном рынке.

Затем берут курс доллара к гривне, установленный на межбанке.

После этого курс злотого к гривне вычисляют как произведение этих двух значений, то есть PLN, USD, UAH.

Таким образом, даже если гривна укрепляется по отношению к доллару, курс злотого к гривне может расти, если злотый одновременно укрепляется по отношению к доллару.

Курс злотого в октябре: прогноз

Национальный банк Украины не прогнозирует конкретный курс злотого к гривне, ведь его главная задача — поддерживать стабильность валютного рынка. НБУ следит за тем, чтобы колебания курсов были контролируемыми и не создавали угрозу для уровня инфляции.

Актуальный курс гривны к польскому злотому всегда можно проверить на сайте Национального банка Украины.

