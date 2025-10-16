Польський злотий (PLN) — це офіційна валюта Польщі, так само як українська гривня для України. Він, як і наша національна валюта, відрізняється високою волатильністю, тобто його курс постійно змінюється. Курс злотого до гривні не фіксований, а формується на ринку залежно від попиту та пропозиції.

Що з курсом злотого сьогодні та як він формується, читайте в нашому матеріалі.

Скільки коштує злотий сьогодні

Станом на 16 жовтня, порівняно з попередньою добою, злотий піднявся в ціні на 8 копійок. Офіційний курс польського злотого до гривні, за даними НБУ, становить 11,40 грн за 1 злотий. У банках доступні трохи вигідніші умови:

Купівля злотого (коли ви купуєте PLN) — найдешевше 11,75 грн.

Продаж злотого (коли ви продаєте PLN) — 11,00 грн.

Динаміка курсу злотого та крос-курси

Протягом 2025 року курс гривні до злотого змінювався нерівномірно. Це пов’язано з тим, що гривня більше прив’язана до долара США.

На наш запит у Нацбанку пояснили, що курс UAH до USD формується безпосередньо на міжбанківському валютному ринку, а от курс гривні до інших валют, включно зі злотим, розраховується через крос-курси.

Що таке крос-курс і як він формується:

Спершу визначають курс іноземної валюти (злотого) до долара на міжнародному ринку.

Потім беруть курс долара до гривні, встановлений на міжбанку.

Після цього курс злотого до гривні обчислюють як добуток цих двох значень, тобто PLN, USD, UAH.

Отже, навіть якщо гривня зміцнюється до долара, курс злотого до гривні може зростати, якщо злотий одночасно зміцнюється до долара.

Курс злотого у жовтні: прогноз

Національний банк України не прогнозує конкретний курс злотого до гривні, адже його головне завдання — підтримувати стійкість валютного ринку. НБУ слідкує, щоб коливання курсів були контрольованими і не створювали загрозу для рівня інфляції.

Актуальний курс гривні до польського злотого завжди можна перевірити на сайті Національного банку України.

