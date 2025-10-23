Нацбанк Украины (НБУ) отложил внедрение электронной гривны в связи с войной и намерен использовать это время для того, чтобы найти лучшее техническое решение и изучить опыт, который наработали в других центробанках.

Об этом сказал глава НБУ Андрей Пышный.

Запуск электронной гривны: что известно

Пишный отметил, что это решение, помимо прочего, требует инвестиций, которые сейчас Украина не может себе позволить.

Глава НБУ пояснил, что обсуждал эту тему очень глубоко вместе с коллегами из Европейского центрального банка, а также с Центральным банком Сингапура и Бундесбанком.

– Мы внимательно следим за теми наработками, которые вокруг этого вопроса происходят, дискуссиями, рисками, для того, чтобы использовать это время, которое мы сейчас сами себе даем вследствие того, что в определенной степени война сегодня дает основания отложить его, для того, чтобы сделать это решение максимально качественным, таким, которое учитывает лучший опыт и практики, – резюмировал глава Нацбанка Украины.

Напомним, в январе в НБУ сообщали, что готовят пилотный проект по запуску электронной гривны в Украине.

