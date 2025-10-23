Нацбанк України (НБУ) відклав впровадження електронної гривні у зв’язку з війною та має наміри використати цей час на те, щоб знайти найкраще технічне рішення та вивчити досвід, який напрацьовують у інших центробанках.

Про це сказав очільник НБУ Андрій Пишний.

Запуск електронної гривні: що відомо

Пишний зауважив, що це рішення, крім іншого, вимагає інвестицій, які зараз Україна не може собі дозволити.

Очільник НБУ пояснив, що обговорював цю тему дуже глибоко разом з колегами з Європейського центрального банку, а також з Центральним банком Сингапуру та Бундесбанку.

– Ми уважно стежимо за тими напрацюваннями, які навколо цього питання відбуваються, дискусіями, ризиками, для того, щоб використати цей час, який ми наразі самі собі даємо внаслідок того, що до певної міри війна сьогодні дає підстави відкласти його, для того, щоб зробити це рішення максимально якісним, таким, яке враховує найкращий досвід і практики, – резюмував очільник Нацбанку України.

Нагадаємо, у січні в НБУ повідомляли, що готують пілотний проєкт із запуску електронної гривні в Україні.

