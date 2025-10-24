Зима приближается, а для людей в общинах, расположенных вблизи боевых действий, каждый день становится испытанием из-за холода и поврежденных домов. Именно таким семьям предоставляется возможность получить деньги на отопление и подготовиться к морозам.

Как получить 19 400 грн на твердое топливо и для кого предназначена помощь, читайте в нашем материале.

Кто может получить 19 400 грн на твердое топливо: перечень категорий

В Сумской области, в частности в Путивльской и Чернеччинской общинах, где многие населенные пункты пострадали от боевых действий, жители встречают зиму в поврежденном жилье и при ограниченных ресурсах для отопления.

Для поддержки наиболее уязвимых домохозяйств реализуется проект Подготовка к зиме и поддержка уязвимых людей в прифронтовых общинах Сумской области. Целью проекта является предоставление пострадавшим семьям необходимых ресурсов для безопасного и достойного проживания в зимний период.

Кто может получить помощь:

Пожилые люди;

Лица с инвалидностью или маломобильные члены семей;

Многодетные семьи;

Семьи, возглавляемые одним из родителей (матерью или отцом) и воспитывающие детей самостоятельно;

Семьи, чье жилье пострадало в результате обстрелов.

В целом поддержку получат 800 домохозяйств, что охватывает около 1760 человек, нуждающихся в помощи для комфортного и безопасного прохождения зимнего периода.

Какую помощь на твердое топливо можно получить

Основные виды помощи на топливо:

Денежная поддержка. 600 домохозяйств получат единовременную выплату в размере 19 400 грн, которую можно использовать для приобретения твердого топлива.

Твердое топливо (брикеты). 200 домохозяйств получат по 3,42 тонны брикетов с доставкой на дом. Для лиц с инвалидностью и маломобильных членов семей предусмотрена помощь при разгрузке.

Проект финансируется Гуманитарным фондом для Украины Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (OCHA Ukraine) и реализуется Благотворительным фондом Стабилизейшен Суппорт Сервисез в партнерстве с Польской Гуманитарной Акцией (Polska Akcja Humanitarna, PAH). Организации оказывают помощь тем, кто находится в сложных жизненных обстоятельствах, обеспечивая необходимые ресурсы для поддержания жизни и тепла в зимний период.

