Зима наближається, а для людей у громадах поблизу бойових дій кожен день стає випробуванням через холод і пошкоджені оселі. Саме таким сім’ям надається можливість отримати гроші на опалення та підготуватися до морозів.

Як отримати 19 400 грн на тверде паливо та для кого призначена допомога, читайте в нашому матеріалі.

Хто може отримати 19 400 грн на тверде паливо: перелік категорій

У Сумській області, зокрема в Путивльській та Чернеччинській громадах, де багато населених пунктів постраждали від бойових дій, мешканці зустрічають зиму у пошкодженому житлі та за обмежених ресурсів для опалення.

Для підтримки найбільш уразливих домогосподарств реалізується проєкт Підготовка до зими та підтримка вразливих людей у прифронтових громадах Сумської області. Метою проєкту є надання постраждалим сім’ям необхідних ресурсів для безпечного та гідного проживання у зимовий період.

Хто може отримати допомогу:

Літні люди;

Особи з інвалідністю або маломобільні члени сімей;

Багатодітні родини;

Родини, які очолює один із батьків (мати або батько) і виховують дітей самостійно;

Сім’ї, чиє житло постраждало внаслідок обстрілів.

Загалом підтримку отримають 800 домогосподарств, що охоплює близько 1760 людей, які потребують допомоги для комфортного та безпечного проходження зимового періоду.

Яку допомогу на тверде паливо можна отримати

Основні види допомоги на паливо:

Грошова підтримка. 600 домогосподарств отримають одноразову виплату в розмірі 19 400 грн, яку можна використати для придбання твердого палива.

Тверде паливо (брикет). 200 домогосподарств отримають по 3,42 тонни брикетів з доставкою додому. Для осіб з інвалідністю та маломобільних членів сімей передбачена допомога під час розвантаження.

Проєкт фінансується Гуманітарним фондом для України Управління ООН з координації гуманітарних справ (OCHA Ukraine) та реалізується Благодійним фондом Стабілізейшен Суппорт Сервісез у партнерстві з Польською Гуманітарною Акцією (Polska Akcja Humanitarna, PAH). Організації надають допомогу тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах, забезпечуючи необхідні ресурси для підтримки життя та тепла під час зими.

