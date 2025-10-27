Ситуация на топливном рынке постоянно меняется под влиянием биржевых котировок на нефть, колебаний валютного курса и геополитических событий.

Чего ожидать украинским водителям в конце осени и что будет с ценами на бензин, дизель и газ в ноябре 2025 года — рассказал аналитик консалтинговой компании Нафторинок Александр Сиренко.

Что будет с ценами на топливо в ноябре 2025

Эксперт отметил, что предпосылок для повышения стоимости топлива на украинских АЗС пока нет. В течение октября внешние котировки нефти колебались в пределах $60-65 за баррель. Несмотря на кратковременные скачки, общая ситуация остается стабильной.

В то же время девальвация гривны может оказать определенное влияние, ведь Украина полностью импортирует топливо. Однако пока этот фактор, по словам Сиренко, не является критическим.

— Топлива на рынке достаточно, дефицита нет. Прогнозы по котировкам делать сложно, потому что Украина не является игроком на этом рынке. В течение последнего года нефть торгуется в коридоре от $60 до 70 за баррель с небольшим отклонением. Все события, которые отражаются на ценах, в основном поступают из США. Однако, учитывая текущую ситуацию, стремительного движения в ноябре не ожидается, — сказал Александр Сиренко.

Эксперт подчеркнул, что при отсутствии стремительных изменений на мировом рынке, цены на бензин и дизель на украинских АЗС должны оставаться стабильными.

Из-за российских ударов по газовой инфраструктуре Украина теперь больше зависит от импорта сжиженного газа. Однако цены на внешнем рынке тоже остаются относительно стабильными.

— Производители сжиженного газа, которые закупают сырье, тоже сейчас ориентируются больше на цены на нефть. Сырье дешевое, и было бы хорошо, чтобы на заправках это отражалось через умеренные цены для потребителей, — добавил Александр Сиренко.

