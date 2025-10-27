Олександр Сіренко, аналітик консалтингової компанії “Нафторинок”
Ціни на АЗС у листопаді 2025 року: чи варто готуватися до здорожчання
Ситуація на паливному ринку постійно змінюється під впливом біржових котирувань на нафту, коливань валютного курсу та геополітичних подій.
Чого очікувати українським водіям наприкінці осені та що буде з цінами на бензин, дизель і газ у листопаді 2025 року – розповів аналітик консалтингової компанії Нафторинок Олександр Сіренко.
Що буде з цінами на пальне у листопаді 2025
Експерт зазначив, що передумов для підвищення вартості пального на українських АЗС наразі немає. Протягом жовтня зовнішні котирування нафти коливалися в межах $60-65 за барель. Попри короткочасні стрибки, загальна ситуація залишається стабільною.
Водночас девальвація гривні може мати певний вплив, адже Україна повністю імпортує пальне. Проте наразі цей фактор, за словами Сіренка, не є критичним.
– Пального на ринку достатньо, дефіциту немає. Прогнози щодо котирувань важко робити, бо Україна не є гравцем на цьому ринку. Протягом останнього року нафта торгується в коридорі від $60 до 70 за барель із невеликим відхиленням. Всі події, які відображаються на цінах, здебільшого надходять зі США. Проте, з огляду на поточну ситуацію, стрімкого руху у листопаді не очікується, – сказав Олександр Сіренко.
Експерт наголосив, що за умови відсутності стрімких змін на світовому ринку, ціни на бензин і дизель на українських АЗС мають залишатися стабільними.
Через російські удари по газовій інфраструктурі, Україна тепер більше залежить від імпорту скрапленого газу. Однак ціни на зовнішньому ринку теж залишаються відносно стабільними.
– Виробники скрапленого газу, які закуповують сировину, теж наразі орієнтуються більше на ціни на нафту. Сировина дешева, і було б добре, аби на заправках це відображалося через помірні ціни для споживачів, – додав Олександр Сіренко.