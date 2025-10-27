Ситуація на паливному ринку постійно змінюється під впливом біржових котирувань на нафту, коливань валютного курсу та геополітичних подій.

Чого очікувати українським водіям наприкінці осені та що буде з цінами на бензин, дизель і газ у листопаді 2025 року – розповів аналітик консалтингової компанії Нафторинок Олександр Сіренко.

Що буде з цінами на пальне у листопаді 2025

Експерт зазначив, що передумов для підвищення вартості пального на українських АЗС наразі немає. Протягом жовтня зовнішні котирування нафти коливалися в межах $60-65 за барель. Попри короткочасні стрибки, загальна ситуація залишається стабільною.

Водночас девальвація гривні може мати певний вплив, адже Україна повністю імпортує пальне. Проте наразі цей фактор, за словами Сіренка, не є критичним.

– Пального на ринку достатньо, дефіциту немає. Прогнози щодо котирувань важко робити, бо Україна не є гравцем на цьому ринку. Протягом останнього року нафта торгується в коридорі від $60 до 70 за барель із невеликим відхиленням. Всі події, які відображаються на цінах, здебільшого надходять зі США. Проте, з огляду на поточну ситуацію, стрімкого руху у листопаді не очікується, – сказав Олександр Сіренко.

Експерт наголосив, що за умови відсутності стрімких змін на світовому ринку, ціни на бензин і дизель на українських АЗС мають залишатися стабільними.

Через російські удари по газовій інфраструктурі, Україна тепер більше залежить від імпорту скрапленого газу. Однак ціни на зовнішньому ринку теж залишаються відносно стабільними.

– Виробники скрапленого газу, які закуповують сировину, теж наразі орієнтуються більше на ціни на нафту. Сировина дешева, і було б добре, аби на заправках це відображалося через помірні ціни для споживачів, – додав Олександр Сіренко.

