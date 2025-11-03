Генеральный директор АО Укрпочта Игорь Смелянский скептически оценил предложение Национального банка Украины ввести налогообложение посылок стоимостью до €150.

В НБУ обосновали эту идею сокращением импорта некритичных товаров и уменьшением давления на платежный баланс страны во время войны.

Гендиректор Укрпочты о налогообложении посылок стоимостью до €150

— Нам очень повезло, что у нас такой регулятор, который разбирается не только в банках, но и в посылках тоже. Как человек, который занимался таможней, скажу: эти меры никак не повлияют на валюту, – написал Смелянский в Telegram.

По его словам, подобная инициатива могла бы иметь эффект только в том случае, если бы в Украине в достаточных объемах производились товары, которые сейчас импортируются, и украинские производители проигрывали бы иностранным конкурентам только из-за налога на добавленную стоимость.

— Если бы в Украине производили компьютерные мышки, и они проигрывали бы по цене китайским на 10%, то после введения пошлины в 20% все начали бы покупать украинские, — пояснил свое мнение глава Укрпочты.

Смелянский отметил, что инициатива введения налога на небольшие посылки, вероятно, исходит от крупных розничных сетей, которым выгодно, чтобы покупатели заказывали товары не на AliExpress, а непосредственно у них.

При этом стоимость логистики для крупных ритейлеров ниже, чем для отдельных потребителей.

При каком условии Смолянский поддержит инициативу НБУ

— Я готов поддержать такой НДС, но только при одном условии: мы должны перекрыть серый импорт через ФЛП. Тогда я — двумя руками “за”, — отметил гендиректор Укрпочты.

Он подчеркнул, что подобных инициатив, направленных на борьбу с “серым” импортом через предпринимателей, которые не платят НДС, пока нет.

— А просто заставить людей, которые честно покупают на Ali, платить на 20% больше, при том что они смогут купить то же самое на рынке без этих 20%, никак не приведет к желаемому результату. Если, конечно, цель не в том, чтобы просто поднять цены в сетях на те же 20%, – подытожил Смелянский.

Руководитель Укрпочты посоветовал Национальному банку уделять больше внимания обеспечению работы банковских учреждений в прифронтовых регионах.

По его словам, в Дружковке закрылось последнее банковское отделение, тогда как Укрпочта продолжает там работать.

Напомним, в проекте государственного бюджета на 2026 год правительство признало Укрпочту рисковой компанией и предусмотрело необходимость ее докапитализации. В ответ Игорь Смелянский заявил, что предприятию не грозит дефолт.

