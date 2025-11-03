Генеральний директор АТ Укрпошта Ігор Смілянський скептично оцінив пропозицію Національного банку України запровадити оподаткування посилок вартістю до €150.

В НБУ обґрунтували цю ідею скорочення імпорту некритичних товарів і зменшення тиску на платіжний баланс країни під час війни.

Гендиректор Укрпошти про оподаткування посилок вартістю до €150

– Нам дуже пощастило, що в нас такий регулятор, який розбирається не лише в банках, а й у посилках теж. Як людина, яка займалася митницею, скажу: ці заходи аж ніяк не вплинуть на валюту, – написав Смілянський у Telegram.

Зараз дивляться

За його словами, подібна ініціатива могла б мати ефект лише в тому разі, якщо в Україні у достатніх обсягах вироблялися б товари, які нині імпортуються, і українські виробники програвали б іноземним конкурентам лише через податок на додану вартість.

– Якщо б в Україні виробляли комп’ютерні мишки, і вони програвали б за ціною китайським на 10%, то після введення мита у 20% усі почали б купувати українські, – пояснив свою думку голова Укрпошти.

Смілянський зазначив, що ініціатива запровадження податку на невеликі посилки, ймовірно, походить від великих роздрібних мереж, яким вигідно, щоб покупці замовляли товари не на AliExpress, а безпосередньо у них.

При цьому вартість логістики для великих ритейлерів є нижчою, ніж для окремих споживачів.

За якої умови Смолянський підтримає ініціативу НБУ

– Я готовий підтримати такий ПДВ, але лише за однієї умови: ми маємо перекрити сірий імпорт через ФОПів. Тоді я – двома руками “за”, – зазначив гендиректор Укрпошти.

Він наголосив, що подібних ініціатив, спрямованих на боротьбу з “сірим” імпортом через підприємців, які не сплачують ПДВ, наразі немає.

– А просто змусити людей, які чесно купують на Ali, платити на 20% більше, при тому що вони зможуть купити те саме на базарі без цих 20%, аж ніяк не призведе до бажаного результату. Якщо, звісно, мета не в тому, щоб просто підняти ціни в мережах на ті ж 20%, – підсумував Смілянський.

Керівник Укрпошти порадив Національному банку приділяти більше уваги забезпеченню роботи банківських установ у прифронтових регіонах.

За його словами, у Дружківці закрилося останнє банківське відділення, тоді як Укрпошта продовжує там працювати.

Нагадаємо, у проєкті державного бюджету на 2026 рік уряд визнав Укрпошту ризиковою компанією та передбачив потребу в її докапіталізації. У відповідь Ігор Смілянський заявив, що підприємству не загрожує дефолт.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.