Новая программа МВФ для Украины: согласование может состояться в январе 2026 года
- Финализация новой программы МВФ для Украины ожидается в январе 2026 года.
- Перенос сроков связан с внутренними операционными процессами Фонда, а не с Украиной.
- Новая программа адаптирует сотрудничество МВФ к современным экономическим условиям.
Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что согласование новой программы Международного валютного фонда для Украины может быть окончательно завершено в январе 2026 года.
Об этом он рассказал во время общения с журналистами.
По словам Марченко, перенос сроков с декабря объясняется не проблемами Украины, а внутренними операционными процессами МВФ.
– Миссия МВФ будет (в Украине – Ред.) в ноябре. Оптимальный вариант для Украины – согласование программы в декабре, – отметил министр.
Он подчеркнул, что принятие новой программы не связано напрямую с предоставлением ЕС «репарационного кредита», хотя формирование программы предусматривает согласование параметров финансирования государственного бюджета из различных источников, включая этот кредит.
Новая программа МВФ
Текущая программа сотрудничества Украины с МВФ рассчитана на 2023–2027 годы.
Премьер-министр Юлия Свириденко предложила Фонду подготовить новую программу, адаптированную к современным экономическим условиям.
В настоящее время продолжаются переговоры между Украиной и МВФ о параметрах будущей программы.
Окончательное решение будет зависеть от согласования реформ и источников финансирования.
Кредит, который Украина не должна возвращать
В Брюсселе подчеркивают, что Украина не должна будет возвращать средства в ближайшие годы. Согласно концепции ЕС, кредит должен быть возмещен Россией после завершения войны и выплаты репараций Киеву.
– Не существует сценария, при котором Украина должна самостоятельно искать деньги. Она либо получит их от России, либо не будет возвращать вообще. Для Украины это фактически грант, – отметил представитель ЕС.
Ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер приостановил планы ЕС по использованию замороженных российских активов для предоставления Украине кредита на 140 млрд евро.
В связи с этим принятие решения об использовании этих активов для финансовой поддержки Украины перенесено на декабрь 2025 года.