Министр финансов Сергей Марченко сообщил, что согласование новой программы Международного валютного фонда для Украины может быть окончательно завершено в январе 2026 года.

Об этом он рассказал во время общения с журналистами.

По словам Марченко, перенос сроков с декабря объясняется не проблемами Украины, а внутренними операционными процессами МВФ.

Сейчас смотрят

– Миссия МВФ будет (в Украине – Ред.) в ноябре. Оптимальный вариант для Украины – согласование программы в декабре, – отметил министр.

Он подчеркнул, что принятие новой программы не связано напрямую с предоставлением ЕС «репарационного кредита», хотя формирование программы предусматривает согласование параметров финансирования государственного бюджета из различных источников, включая этот кредит.

Новая программа МВФ

Текущая программа сотрудничества Украины с МВФ рассчитана на 2023–2027 годы.

Премьер-министр Юлия Свириденко предложила Фонду подготовить новую программу, адаптированную к современным экономическим условиям.

В настоящее время продолжаются переговоры между Украиной и МВФ о параметрах будущей программы.

Окончательное решение будет зависеть от согласования реформ и источников финансирования.

Кредит, который Украина не должна возвращать

В Брюсселе подчеркивают, что Украина не должна будет возвращать средства в ближайшие годы. Согласно концепции ЕС, кредит должен быть возмещен Россией после завершения войны и выплаты репараций Киеву.

– Не существует сценария, при котором Украина должна самостоятельно искать деньги. Она либо получит их от России, либо не будет возвращать вообще. Для Украины это фактически грант, – отметил представитель ЕС.

Ранее премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер приостановил планы ЕС по использованию замороженных российских активов для предоставления Украине кредита на 140 млрд евро.

В связи с этим принятие решения об использовании этих активов для финансовой поддержки Украины перенесено на декабрь 2025 года.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.