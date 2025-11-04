Міністр фінансів Сергій Марченко повідомив, що погодження нової програми Міжнародного валютного фонду для України може бути остаточно завершене у січні 2026 року.

Про це він розповів під час спілкування із журналістами.

За словами Марченка, перенесення термінів із грудня пояснюється не проблемами України, а внутрішніми операційними процесами МВФ.

Зараз дивляться

– Місія МВФ буде (в Україні – Ред.) в листопаді. Оптимальний варіант для України – погодження програми в грудні, – зазначив міністр.

Він підкреслив, що ухвалення нової програми не пов’язане безпосередньо з наданням ЄС “репараційного кредиту”, хоча формування програми передбачає узгодження параметрів фінансування державного бюджету з різних джерел, включно з цим кредитом.

Нова програма МВФ

Поточна програма співпраці України з МВФ розрахована на 2023–2027 роки.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко запропонувала фонду підготувати нову програму, адаптовану до сучасних економічних умов.

Наразі тривають переговори між Україною та МВФ щодо параметрів майбутньої програми.

Остаточне рішення залежатиме від узгодження реформ та джерел фінансування.

Кредит, який Україна не має повертати

У Брюсселі підкреслюють, що Україна не повинна буде повертати кошти найближчими роками. Згідно з концепцією ЄС, кредит має бути відшкодований Росією після завершення війни та виплати репарацій Києву.

– Не існує сценарію, за якого Україна має самостійно шукати гроші. Вона або отримає їх від Росії, або не повертатиме взагалі. Для України це фактично грант, – зазначив представник ЄС.

Раніше прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер призупинив плани ЄС щодо використання заморожених російських активів для надання Україні кредиту на 140 млрд євро.

У зв’язку з цим ухвалення рішення про використання цих активів для фінансової підтримки України перенесено на грудень 2025 року.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.