Международный валютный фонд готовит новую программу для Украины из-за предположения, что война продлится дольше, чем ожидалось, – до конца 2026 года.

Об этом сказал директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер.

Прогноз роста экономики Украины ухудшился

Альфред Каммер подчеркнул, что прогноз роста Украины ухудшился, в частности, из-за атак РФ на энергетическую инфраструктуру, которые направлены также против гражданского населения.

Сейчас смотрят

– Мы также учитываем, что украинское правительство четко указало: война продлится дольше, она продлится в течение 2026 года, и это отражено в наших прогнозах, – отметил представитель МВФ.

Из-за этого, по его словам, Украина обратилась к МВФ с запросом на новую программу поддержки.

– Украинские власти недавно запросили новую программу у МВФ. Мы начали обсуждение как макроэкономических рамок, так и мер структурных преобразований, которые могли бы быть поддержаны в рамках такой программы, – пояснил представитель МВФ.

Он уточнил, что переговоры только начались и это займет определенное время, кроме того, необходимо обеспечить внешнее финансирование от доноров.

Альфред Каммер отметил, что среди рассматриваемых вариантов есть идея использования замороженных российских активов.

– Мы рекомендуем странам, которые рассматривают такую возможность, обеспечить надежную юридическую основу перед тем, как принимать это решение, и учитывать возможные последствия для международной валютной системы, – резюмировал он.

По подсчетам МВФ, только в США объем замороженных активов РФ составляет около $5 млрд.

В Европе же этот показатель достигает €210 млрд. Однако остается важным продолжение реформ, особенно – в сферах борьбы с коррупцией, управлением и институциональным развитием.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.