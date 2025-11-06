Национальный банк Украины объявил о выпуске памятной монеты год Лошади номиналом 5 гривен.

Выпуск осуществлен в рамках серии Восточный календарь, посвященной 12 животным китайского зодиака.

Тираж монеты составляет 80 тыс. штук, и она приурочена к 2026 году Огненного Коня, который в восточной культуре считается символом свободы, решимости и жизненной силы.

В нашем материале вы узнаете о монете НБУ год Лошади, как ее приобрести и кому она посвящена.

Что символизирует монета НБУ год Лошади

По китайской традиции, лошадь — седьмой знак зодиакального цикла, принадлежащий к активному типу Ян и ассоциирующийся со стихией Огня. Это животное олицетворяет стремление к движению, независимости и победе. В то же время его характер сочетает в себе импульсивность и склонность к риску — черты, которые талантливо переданы в художественном оформлении новой монеты НБУ год Лошади.

Как выглядит новая монета НБУ

Реверс монеты изображает стилизованного коня на фоне подковы — оберега, символизирующего удачу и защиту. Грива животного передает ощущение движения и энергии, а также внутренней силы, способной преодолевать препятствия. Под изображением размещены три точки — символ непрерывности борьбы и стойкости украинского народа. Композицию дополняют декоративные элементы, отражающие смену времен года: снежинки, цветы, плоды и ветки, образуя целостный образ гармонии жизни.

Аверс монеты выполнен с не меньшей детализацией: в верхней части размещен Малый Государственный Герб Украины и надпись Украина. Центральный элемент — стилизованные часы, стрелка которых указывает на знак Лошади, над которым указан год 2026.

Вокруг изображены 12 символов китайского зодиака, образующие круг времени. В нижней части расположена надпись 5 гривен и логотип монетного двора НБУ.

Автором художественного проекта стала Марина Куц, а скульптурное исполнение принадлежит Владимиру Атаманчуку.

Монета НБУ год Лошади: как заказать

Памятная монета НБУ год Лошади введена в обращение 3 ноября 2025 года. Она доступна для заказа с 4 ноября через интернет-магазин Национального банка Украины и в банках-дистрибьюторах. Монета поставляется в коллекционной упаковке и может быть использована в качестве платежного средства.

Эта новая монета НБУ, посвященная символу 2026 года, имеет нумизматическую ценность и несет глубокий смысл. Образ Огненного Коня олицетворяет отвагу, энергию и стремление к свободе — черты, отражающие современный дух Украины.

Источник : НБУ

