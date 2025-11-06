Національний банк України оголосив про випуск пам’ятної монети рік Коня номіналом 5 гривень. Випуск здійснено у межах серії Східний календар, що присвячена 12 тваринам китайського зодіаку. Тираж монети становить 80 тис. штук, і вона приурочена до 2026 року Вогняного Коня, який у східній культурі вважається символом свободи, рішучості та життєвої сили.

У нашому матеріалі ви дізнаєтеся про монету НБУ рік Коня, як придбати її та кому вона присвячена.

Що символізує монета НБУ рік Коня

За китайською традицією, Кінь — сьомий знак зодіакального циклу, що належить до активного типу Ян і асоціюється зі стихією Вогню. Ця тварина уособлює прагнення до руху, незалежності та перемоги. Водночас її характер поєднує імпульсивність і схильність до ризику — риси, які талановито передано у художньому оформленні нової монети НБУ рік Коня.

Який вигляд має нова монета НБУ

Реверс монети зображує стилізованого коня на тлі підкови — оберегу, що символізує удачу та захист. Грива тварини передає відчуття руху й енергії, а також внутрішньої сили, здатної долати перешкоди. Під зображенням розміщено три крапки — символ безперервності боротьби та стійкості українського народу. Композицію доповнюють декоративні елементи, що відображають зміну пір року: сніжинки, квіти, плоди й гілки, утворюючи цілісний образ гармонії життя.

Аверс монети виконано з не меншою деталізацією: у верхній частині розміщено Малий Державний Герб України та напис Україна. Центральний елемент — стилізований годинник, стрілка якого вказує на знак Коня, над яким зазначено рік 2026.

Навколо зображено 12 символів китайського зодіаку, що формують коло часу. У нижній частині розташовано напис 5 гривень та логотип монетного двору НБУ.

Автором художнього проєкту стала Марина Куц, а скульптурне виконання належить Володимиру Атаманчуку.

Монета НБУ рік коня: як замовити

Пам’ятна монета НБУ рік Коня введена в обіг 3 листопада 2025 року. Вона доступна для замовлення з 4 листопада через інтернет-магазин Національного банку України та в банках-дистриб’юторах. Монета постачається в колекційній упаковці й може бути використана як платіжний засіб.

Ця нова монета НБУ, присвячена символу 2026 року, має нумізматичну вартість та несе глибокий зміст. Образ Вогняного Коня уособлює відвагу, енергію та прагнення до свободи — риси, що відображають сучасний дух України.

Джерело : НБУ

