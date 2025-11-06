Валовий внутрішній продукт є важливим показником, що дає змогу оцінити стан економіки країни та добробут її громадян. Про те, що таке ВВП та яке місце України за цим показником у світі, Фактам ICTV розповів експерт з питань економіки, голова Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Що таке ВВП країни простими словами

Валовий внутрішній продукт (ВВП) – це макроекономічний показник, що показує ринкову вартість усіх кінцевих товарів та послуг, вироблених за рік у всіх галузях економіки на території держави для споживання, експорту та накопичення, незалежно від національної приналежності використаних факторів виробництва.

– Тобто ВВП – це все, що створюється в країні протягом року: товари, послуги, додана вартість, прибутки від торговельних операцій, – пояснює експерт.

Розрізняють номінальний і реальний ВВП:

номінальний (абсолютний) ВВП – визначається в поточних ринкових цінах;

реальний ВВП (з поправкою на інфляцію) – визначається в цінах попереднього року.

Різниця між номінальним і реальним ВВП дає можливість визначити, чи є збільшення ВВП реальним зростанням виробництва, чи це вплив зростання цін на ринку.

ВВП зазвичай розраховується у національній грошовій одиниці. Проте для зручнішого порівняння з іншими країнами світу український ВВП оцінюють у доларах США.

– Оцінка ВВП України в доларах показує й деякі тенденції, які непомітні, якщо оцінювати в національній валюті. Річ у тім, що тільки-но просідає курс гривні, відбувається різкий стрибок номіналу ВВП, тобто зростає абсолютна сума у національній валюті всіх товарів і послуг, що вироблені в країні протягом року, – розповідає Олег Пендзин.

Який ВВП в Україні був у попоредні роки

За словами експерта, ВВП у 2022 році формально ніби впав не сильно, але якщо порахувати його в доларовому еквіваленті, то падіння становить майже 29% (за даними Національного банку України – 28,8%).

– Для порівняння, ВВП в Україні у 2013 році був $190 млрд. І зараз ми вийшли фактично на рівень ВВП 2013 року, тобто відкотилися на 10 років назад.

У 2022 році ВВП України був на рівні $160 млрд. За рік він зріс приблизно на 5%. Тут багато залежить від курсу, але все одно необхідно розуміти, що такими темпами ми будемо відновлювати рівень ВВП дуже довго, – зазначає Олег Пендзин.

Ще один важливий момент – це структура валового внутрішнього продукту. За словами експерта, в Україні майже 70% ВВП – це послуги. Левова частка цих послуг – в оптовій та роздрібній торгівлі. У сільському господарстві близько 20%, промисловість – на рівні 18%. Усе інше – це послуги.

– Тобто ми країна, яка торгує і надає послуги. І при цьому, на жаль, ми маємо дуже низький рівень промислового виробництва у складі ВВП. Ця картина наочно показує реалії, в яких ми з вами живемо, – розповів експерт.

Який ВВП у 2025 році

За даними Національного банку України, у другому кварталі 2025 року реальний валовий внутрішній продукт країни зріс на 0,7% у річному вимірі, а відносно попереднього кварталу — на 0,2% з урахуванням сезонного коригування. При цьому темпи економічного зростання дещо сповільнилися порівняно з першим кварталом, коли показник становив 0,9% у річному вимірі. Такі результати підтверджують оприлюднені Державною службою статистики України детальні макроекономічні дані.

На думку експертів Нацбанку, головними стримувальними факторами розвитку залишаються наслідки повномасштабної війни — втрата трудових ресурсів, територій, виробничих потужностей і частини критичної інфраструктури. Додатковим чинником уповільнення у другому кварталі стало зниження показників аграрного сектору.

Реальні темпи зростання ВВП виявилися нижчими, ніж прогнозувалося в липневому Інфляційному звіті НБУ, де очікувалося збільшення на 1,1% у річному вимірі. Це пояснюється сильнішим впливом несприятливих погодних умов, які затримали дозрівання врожаїв і перенесли частину сільськогосподарського виробництва на наступні квартали.

Яке місце займає Україна за показниками ВВП у світі

– На сьогодні ВВП на душу населення в Україні майже в 10 разів менший, ніж у європейських країнах, наголосив експерт.

У 2022 році, після військового вторгнення РФ, ВВП України скоротилось на 30%, що стало найбільшою втратою за роки незалежності.

За даними Міжнародного валютного фонду за 2022 рік, економіка України перебувала на 47-му місці у світі за розміром ВВП та паритетом купівельної спроможності.

У 2024 році МВФ також анонсував рейтинг найбагатших країн світу. За даними International Monetary Fund (IMF) показник ВВП на душу населення в Україні становить – $5,6 тис.

Таким чином, серед найбагатших країн Україна посідає лише 141-ше місце. У 2025 році цей рентинг поки не оновлювався.

