Верховная Рада Украины соберется на голосование за законопроект О государственном бюджете Украины на 2026 год во втором чтении 2 декабря.

Об этом Экономической правде сообщила председатель Бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа.

— Голосование за бюджет во втором чтении переносится. Предварительно на 2 декабря. Мы продолжаем консультации по реформе оплаты учителей и возможности направления 4% НДФЛ в местные бюджеты, – сообщила она.

Отметим, что по закону Верховная Рада должна проголосовать за государственный бюджет во втором чтении не позднее 20 ноября, а в третьем чтении и в целом – не позднее 1 декабря.

До сих пор текущему созыву парламента удавалось соблюдать этот дедлайн.

Собеседники ЭП в парламенте отмечают, что неофициальная причина переноса даты голосования за бюджет связана с громким скандалом с коррупцией в энергетике.

В частности, руководство коалиции не уверено, что на бюджет соберется необходимое количество голосов.

Процедура дальнейшего голосования в случае провала во втором чтении является слишком запутанной и содержит ряд юридических коллизий и несогласований.

18 ноября парламент должен рассмотреть отставку Германа Галущенко и Светланы Гринчук.

После этого на голосование вынесут законопроект о повторном повышении ставки налога на прибыль для банков до 50%.

В зависимости от голосования за этот законопроект и должны оценить будущую поддержку бюджета.

