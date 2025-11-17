Верховная Рада перенесла голосование за госбюджет-2026: причина
- Верховная Рада перенесла голосование за госбюджет-2026 во втором чтении на 2 декабря.
- Причина переноса связана с коррупционным скандалом в энергетике.
Верховная Рада Украины соберется на голосование за законопроект О государственном бюджете Украины на 2026 год во втором чтении 2 декабря.
Об этом Экономической правде сообщила председатель Бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа.
Рада проголосует за госбюджет 2 декабря
— Голосование за бюджет во втором чтении переносится. Предварительно на 2 декабря. Мы продолжаем консультации по реформе оплаты учителей и возможности направления 4% НДФЛ в местные бюджеты, – сообщила она.
Отметим, что по закону Верховная Рада должна проголосовать за государственный бюджет во втором чтении не позднее 20 ноября, а в третьем чтении и в целом – не позднее 1 декабря.
До сих пор текущему созыву парламента удавалось соблюдать этот дедлайн.
Собеседники ЭП в парламенте отмечают, что неофициальная причина переноса даты голосования за бюджет связана с громким скандалом с коррупцией в энергетике.
В частности, руководство коалиции не уверено, что на бюджет соберется необходимое количество голосов.
Процедура дальнейшего голосования в случае провала во втором чтении является слишком запутанной и содержит ряд юридических коллизий и несогласований.
18 ноября парламент должен рассмотреть отставку Германа Галущенко и Светланы Гринчук.
После этого на голосование вынесут законопроект о повторном повышении ставки налога на прибыль для банков до 50%.
В зависимости от голосования за этот законопроект и должны оценить будущую поддержку бюджета.