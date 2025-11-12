Правительство Украины провело внеочередное заседание и приняло решение отстранить Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Правительство отстранило Германа Галущенко

По словам премьера, во время утреннего заседания 12 ноября Кабинет министров принял решение временно отстранить Германа Галущенко от исполнения обязанностей министра юстиции.

Исполнение обязанностей главы ведомства возложено на заместителя министра по вопросам европейской интеграции Людмилу Сугак.

Напомним, 10 ноября Верховная Рада обнародовала проект постановления №14200 об увольнении Галущенко Германа с должности министра юстиции Украины.

В тот же день детективы провели обыски в офисах Энергоатома, у бизнесмена Тимура Миндича и у бывшего министра энергетики Германа Галущенко.

По данным следствия, речь идет о вероятных коррупционных схемах, «черной бухгалтерии» и отмывании средств.

Наблюдательный совет Энергоатома уже созвал специальное заседание из-за подозрений в злоупотреблениях. Расследование ведут НАБУ и САП.

В Минюсте подтвердили, что с участием Германа Галущенко проводились следственные действия в рамках уголовного производства.

Ведомство подчеркнуло, что министр сотрудничает с правоохранительными органами для обеспечения объективного и беспристрастного расследования.

Реакция Германа Галущенко

После сообщения об отстранении Герман Галущенко публично прокомментировал решение правительства на своей странице в Facebook.

Министр заявил, что согласен с необходимостью принятия политического решения и считает временное отстранение цивилизованным шагом.

— Говорил с премьер-министром Украины Юлией Свириденко. Полностью согласен: нужно принять политическое решение, а уже потом разбираться со всеми деталями. Не держусь за должность министра и не буду держаться, — написал Галущенко.

Политик также подчеркнул, что готов сотрудничать со следствием и намерен доказать свою невиновность в установленном законом порядке.

— Считаю, что отстранение на время расследования — это цивилизованный и правильный сценарий. Буду защищать себя в юридической плоскости и доказывать свою позицию, — добавил Галущенко.

