В 2025 году в Украине предусмотрена ежемесячная надбавка к пенсии в размере 944 грн для одиноких людей пожилого возраста, нуждающихся в постоянной помощи и уходе.

Эта выплата имеет целью поддержать граждан, которые остались без трудоспособных родственников и не могут полностью обеспечить свои ежедневные потребности.

Кто получит ежемесячную доплату к пенсии одиноким пенсионерам и как ее оформить, читайте в нашем материале.

Сейчас смотрят

Кто может получить выплаты одиноким пенсионерам в 2025 году

Право на эту ежемесячную надбавку имеют граждане, получающие пенсию по возрасту. Это определено нормами закона, регулирующего государственную социальную помощь. Но получить деньги могут не все пенсионеры.

Право на ежемесячную надбавку имеют пенсионеры, которые одновременно отвечают следующим условиям:

Достигли 80-летнего возраста.

Нуждаются в постоянном постороннем уходе, что должно быть подтверждено медицинским документом.

Получают пенсию по возрасту, а не пенсию по инвалидности или другие виды выплат.

Не имеют трудоспособных родственников, которые по закону обязаны их содержать (речь идет о взрослых детях, внуках и правнуках).

Необходимость ухода устанавливает врачебно-консультативная комиссия (ВКК). Именно она формирует заключение, которое и является основанием для назначения надбавки.

Такое финансовое усиление позволяет частично компенсировать расходы на уход, питание и другие жизненно важные потребности пожилых людей, оставшихся без поддержки семьи.

Как оформить дополнительные выплаты одиноким пенсионерам в Украине

Чтобы получить ежемесячную надбавку в размере 944 грн, необходимо пройти несколько последовательных шагов.

Сначала получить медицинское заключение. Для этого пенсионер обращается в учреждение здравоохранения, где ВКК определяет, есть ли необходимость в постоянном уходе, и выдает соответствующий документ.

После этого подать заявление в Пенсионный фонд.

Вместе с заявлением необходимо предоставить следующие документы:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код;

заключение ВКК о необходимости постоянного ухода;

документы, подтверждающие, что лицо не получает выплат по инвалидности.

После получения всех материалов Пенсионный фонд проверяет их, оценивает соответствие требованиям и назначает надбавку в случае подтверждения права на нее.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.