В Украине пенсионеры сегодня имеют несколько способов оформить выплату в размере 1 000 гривен, и выбор зависит от того, как именно они получают свою пенсию.

Как получить 1 000 гривен пенсионерам, читайте в нашем материале.

Способы, как получить 1 000 гривен пенсионеру

Если пенсия поступает на банковскую карту, заявку на помощь можно подать через Дію. В этом случае необходимо добавить карту Национальный кэшбэк — либо уже имеющуюся, либо открыть ее при оформлении, ведь Дія автоматически предложит создать такую карту в соответствующем банке.

Если карта уже есть, ее просто выбирают при подаче заявки. При этом пользоваться смартфоном необязательно. Пенсионеры, у которых нет телефона или которые не знают, как работать с Дія, могут воспользоваться Укрпочтой.

Около двух миллионов человек, которые получают пенсию или социальные выплаты непосредственно в отделениях Укрпочты, не должны подавать никаких заявок. Их тысяча гривен будет начислена автоматически и выплачена вместе с очередной пенсией или соцвыплатой.

Как получить 1 000 грн пенсионерам без Дії

Для всех остальных, кто не использует Дію или проживает в местностях без стабильной связи, с 18 ноября по 24 декабря действует возможность оформить помощь через Укрпочту.

Подать заявку можно в любом отделении или через почтальона, обслуживающего конкретный адрес. Для людей, которые не могут самостоятельно добраться до отделения, работает горячая линия: 0 800 300 545. После проверки и зачисления средств их можно получить как в отделении, так и от почтальона.

Как пенсионеру получить 1 000 гривен Зимней поддержки в отделениях Укрпочты

Для оформления 1 000 гривен через Укрпочту нужны следующие документы:

документ, удостоверяющий личность;

идентификационный код или отметка об отказе от него;

для детей — свидетельство о рождении и отдельное заявление от одного из родителей;

для опекунов — документы, подтверждающие полномочия.

Полученной выплатой можно воспользоваться непосредственно в Укрпочте — оплатить коммунальные услуги, оформить подписку, приобрести украинские лекарства или другие товары отечественного производства, воспользоваться почтовыми услугами или перевести средства в поддержку ВСУ.

На время праздников Укрпочта дополнительно увеличивает пропускную способность отделений, вводя отдельные экспресс-окна для посылок, поэтому подача заявлений не создает очередей и не замедляет работу сервиса.

