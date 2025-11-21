У 2025 році в Україні передбачена щомісячна надбавка до пенсії в розмірі 944 грн для самотніх людей літнього віку, які потребують постійної допомоги та догляду.

Ця виплата має на меті підтримати громадян, які залишилися без працездатних родичів і не можуть повністю забезпечити свої щоденні потреби.

Хто отримає щомісячну доплату до пенсії одиноким пенсіонерам та як її оформити, читайте в нашому матеріалі.

Зараз дивляться

Хто може отримати виплати одиноким пенсіонерам у 2025 році

Право на цю щомісячну надбавку мають громадяни, які отримують пенсію за віком. Це визначено нормами закону, що регулює державну соціальну допомогу. Але отримати гроші можуть не всі пенсіонери.

Право на щомісячну надбавку мають пенсіонери, які одночасно відповідають таким умовам:

Досягли 80-річного віку.

Потребують постійного стороннього догляду, що повинно бути підтверджено медичним документом.

Отримують пенсію за віком, а не пенсію по інвалідності чи інші види виплат.

Не мають працездатних родичів, які за законом зобов’язані їх утримувати (йдеться про дорослих дітей, онуків і правнуків).



Необхідність догляду встановлює лікарсько-консультативна комісія (ЛКК). Саме вона формує висновок, який і є підставою для призначення надбавки.

Таке фінансове підсилення дозволяє частково компенсувати витрати на догляд, харчування та інші життєво важливі потреби людей похилого віку, які залишилися без підтримки родини.

Як оформити додаткові виплати одиноким пенсіонерам в Україні

Щоб отримати щомісячну надбавку у 944 грн, потрібно пройти кілька послідовних кроків.

Спочатку отримати медичний висновок. Для цього пенсіонер звертається до закладу охорони здоров’я, де ЛКК визначає, чи є потреба в постійному догляді, та видає відповідний документ.

Після цього подати заяву до Пенсійного фонду.

Разом із заявою необхідно надати такі документи:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код;

висновок ЛКК про потребу в постійному догляді;

документи, які підтверджують, що особа не отримує виплат по інвалідності.

Після отримання всіх матеріалів Пенсійний фонд перевіряє їх, оцінює відповідність вимогам та призначає надбавку у разі підтвердження права на неї.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.