Украинское правительство начинает процесс передачи в управление активов IDS Ukraine – производителя известных брендов минеральной воды Моршинска и Миргородска.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Моршинская и Миргородская выставлены на аукцион

Сегодня в 09:30 Агентство по розыску и менеджменту активов официально приступило к сбору тендерных предложений. Процедура продлится до 18:00 12 декабря 2025 года.

Аукцион планируется провести на платформе Prozorro в декабре 2025 года.

Государство выставляет на публичные торги корпоративные права компаний, обеспечивающих полный цикл производства от добычи воды до ее дистрибуции.

Согласно условиям конкурса, прибыль от деятельности IDS Ukraine будет направляться в Государственный бюджет Украины, за исключением вознаграждения управляющего.

Ориентировочные поступления будут составлять не менее 24 млн грн в месяц.

Активы этого бизнеса находятся под арестом с 2022 года, поскольку принадлежат российскому олигарху Михаилу Фридману, находящемуся под санкциями США, ЕС, Великобритании и Украины.

Подача тендерных предложений на Prozorro производится по ссылке.

Напомним, в Евросоюзе в Люксембурге отклонил коллективный иск российских бизнесменов против Совета Европейского Союза об ограничении деятельности их бизнесов на территории Евросоюза.

Среди них был и вышеозначенный олигарх Михаил Фридман.

