Український уряд розпочинає процес передачі в управління активів IDS Ukraine– виробника відомих брендів мінеральної води Моршинська та Миргородська.

Про це повідомила премʼєр-міністр України Юлія Свириденко.

Моршинська та Миргородська виставлені на аукціон

Сьогодні о 09:30 Агентство з розшуку та менеджменту активів офіційно розпочало збір тендерних пропозицій. Процедура триватиме до 18:00 12 грудня 2025 року.

Зараз дивляться

Сам аукціон планується провести на платформі Prozorro у грудні 2025 року.

Держава виставляє на публічні торги корпоративні права компаній, що забезпечують повний цикл виробництва — від видобутку води до її дистрибуції.

Згідно з умовами конкурсу, прибуток від діяльності IDS Ukraine спрямовуватиметься до Державного бюджету України, за винятком винагороди управителя.

Орієнтовні надходження становитимуть щонайменше 24 млн грн на місяць.

Активи цього бізнесу перебувають під арештом із 2022 року, оскільки належать російському олігарху Михайлу Фрідману, який перебуває під санкціями США, ЄС, Великої Британії та України.

Подача тендерних пропозицій на Prozorro відбувається за посиланням.

Нагадаємо, уд Євросоюзу у Люксембурзі відхилив колективний позов російських бізнесменів проти Ради Європейського Союзу щодо обмеження діяльності їхніх бізнесів на території Євросоюзу.

Серед них був і зазнчений вище олігарх Михайло Фрідман.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.