Конкурс на должность руководителя государственного предприятия Оператор газотранспортной системы Украины официально приостановлен.

Об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Конкурс на должность главы Оператора ГТС остановлен

По ее словам, решение приняли после того, как НАБУ обнародовало материалы расследования о возможных злоупотреблениях в государственной компании НАЭК Энергоатом. В этих материалах фигурирует одна из финалисток конкурса.

— В таких условиях продолжение конкурсной процедуры несовместимо с принципами прозрачности, добропорядочности и доверия к процессу, — подчеркнула Свириденко.

Она добавила, что конкурс будет возобновлен после проведения дополнительной проверки добропорядочности его участников.

10 ноября НАБУ сообщило, что разоблачена преступная организация, которая действовала в сфере энергетики и систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов Энергоатома — от 10% до 15% стоимости заключенных контрактов.

Детективы НАБУ утром 10 ноября провели обыски у бизнесмена Тимура Миндича, который незадолго до этого покинул территорию Украины.

Впоследствии обыски также прошли у министра юстиции Германа Галущенко.

Следствие установило, что преступная группа легализовала около $100 млн незаконно полученных средств.

Операции проводились в помещении офиса, который принадлежал бывшему народному депутату, а ныне российскому сенатору Андрею Деркачу.

Президент Владимир Зеленский заявил, что чиновники должны взаимодействовать с НАБУ для достижения результатов в расследовании дел о коррупции в энергетической отрасли.

11 ноября детективы НАБУ объявили подозрения семи лицам, причастным к коррупционным схемам в энергетической сфере, и задержали пятерых фигурантов.

В связи с причастностью к коррупционному скандалу свои заявления об отставке написали министр энергетики Светлана Гринчук и Герман Галущенко – министр юстиции.

