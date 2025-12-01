Для большинства потребителей в Украине тарифы на коммунальные услуги с 1 декабря 2025 года не изменятся по сравнению с ноябрем.

Однако часть пользователей смогут получить льготный тариф на электричество при использовании его для отопления.

Также можно сэкономить с помощью двухзонного счетчика, который позволяет меньше платить ночью.

Что стоит ожидать от цены на коммунальные услуги с 1 декабря 2025 года – читайте на Фактах ICTV.

Цена на газ для населения с 1 декабря 2025

В ближайшее время в Украине роста тарифов на газ для населения не ожидается.

В октябре правительство решило зафиксировать цену на газ для населения в Украине, поэтому до 31 марта 2026 года она останется без изменений:

для населения – 7 420 грн за 1 000 куб. м (с НДС);

для бюджетных учреждений – 16 390 грн за 1 000 куб. м (с НДС).

По словам премьер-министра Юлии Свириденко, фиксированная цена на газ в Украине поможет сохранить стабильные тарифы для населения в течение всего отопительного сезона.

Так, в Украине тариф на газ для клиентов Нафтогаза составляет 7,96 грн за кубометр (с НДС).

В то же время другие газопоставляющие компании могут устанавливать стоимость кубометра газа для людей на уровне 7,79 – 9,99 грн.

Однако ценники меняются ежемесячно из-за рыночных тенденций.

Соответственно, месячная цена на рынке колеблется от 8,46 до 20,99 грн за кубометр.

Цены на газ для населения в рамках годового тарифа установлены на уровне:

ООО ГК НАФТОГАЗ УКРАИНЫ – 7,96 грн;

ООО ЭНЕРДЖИ ТРЕЙД ГРУП – 7,799 грн;

ООО ТЕРНОПОЛЬОБЛГАЗ СБЫТ – 7,96 грн;

ООО ПРИКАРПАТ ЭНЕРГО ТРЕЙД – 7,98 грн;

ООО ГАЛНАФТОГАЗ ЧП ОККО КОНТРАКТ – 7,99 грн;

ООО ЛЬВОВЭНЕРГОЗБУТ – 8,20 грн;

ООО КИЕВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (YASNO) – 8,46 грн;

ООО ДНЕПРОВСКИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ (YASNO) – 8,46 грн;

ООО РИТЕЙЛ СЕРВИС ТМ СветГаз – 9,99 грн.

Электроэнергия с 1 декабря: какие тарифы

Тарифы на электроэнергию с 1 декабря, как и ранее, являются фиксированными, суммы в платежках будут зависеть от количества потребленных кВт⋅ч в месяц.

Отметим, что единый фиксированный тариф на электроэнергию для бытовых потребителей во время отопительного сезона составляет 4,32 грн/кВт∙ч.

До конца отопительного сезона (30 апреля 2026 года) украинцы, пользующиеся электроотопительными установками, при потреблении до 2000 кВт/ч электроэнергии в месяц смогут платить за электричество по льготному тарифу в размере 2,64 грн/кВт.

Объемы сверх лимита будут оплачиваться в размере 4,32 грн/кВт∙ч.

В то же время изменение стандарта напряжения с 220 В до 230 В, которое произошло 1 июля 2025 года, не повлияло на размер тарифов.

Напомним, что отдельные категории украинцев, в частности лица с инвалидностью, участники боевых действий, пенсионеры в сельской местности и другие социально уязвимые группы, могут получить скидки на электроэнергию от 25% до 100%.

Эта поддержка позволит уменьшить нагрузку на бюджеты домохозяйств в холодный сезон.

Цены на воду с 1 декабря: какие тарифы будут действовать

Ожидается, что с 1 декабря тарифы на водоснабжение и водоотведение останутся без повышения, ведь общенациональных изменений не планируется.

В то же время в разных регионах местные власти могут корректировать стоимость услуг, поэтому актуальные цены следует уточнять у своего поставщика.

Важно, что в Украине продолжает действовать мораторий на повышение тарифов на распределение газа, централизованное отопление и горячую воду – на весь период военного положения и еще шесть месяцев после его завершения.

Напомним, в Украине продолжает действовать военное положение, введенное с 24 февраля 2022 года в связи с полномасштабным вторжением России.

