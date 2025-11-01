Комунальні послуги з 1 листопада 2025 року: які зміни тарифів чекають українців
Починаючи з 1 листопада 2025 року, для більшості споживачів в Україні тарифи на комунальні послуги не зміняться порівняно з попередніми місяцями.
Проте можна отримати пільговий тариф на електрику тим, хто використовує її для опалення, а також є варіант зекономити за допомогою двозонного лічильника, який дозволить платити менше вночі.
Які ціни на комунальні послуги очікувати з 1 листопада 2025 року – читайте в матеріалі Фактів ICTV.
Що відомо про запуск опалення в Україні
Як повідомив 21 жовтня очільник Укренерго Віталій Зайченко, опалення в Україні запустять протягом 10 наступних днів.
Він наголосив, що холоди спричинили зростання споживання електроенергії більш ніж на 20% від початку місяця.
Українці використовують для обігріву кондиціонери та електрообігрівачі та перевантажують енергосистему.
Поки що тепло дають переважно до соціальних закладів – дитсадків, шкіл та лікарень.
Ціни на газ в Україні: чи варто очікувати збільшення
Президент Володимир Зеленський зауважив, що найближчим часом Кабінет міністрів ухвалить постанову, що гарантуватиме збереження фіксованої ціни на газ для населення.
– Найближчим часом уряд ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів, – зазначив Зеленський.
Він додав, що Кабмін додатково виділив 1,5 млрд грн для захисту об’єктів енергетики у прифронтових територіях.
Крім того, президентом уже ухвалене рішення про мораторій на відключення споживачів від енергопостачання у прифронтових регіонах.
Тим часом тарифи на газ з 1 листопада 2025 року і до травня 2026 у 98% побутових споживачів Нафтогазу залишаться на рівні 7,96 грн за кубометр.
Проте клієнти інших газопостачальних компаній матимуть річні ціни на газ у листопаді від 7,79 до 9,99 грн за кубометр, як і раніше.
Варто зауважити, що тарифи можуть дещо змінюватися від місяця до місяця залежно від ринкових умов, але річні пропозиції будуть залишатись основою.
Електрика з 1 листопада: яких цін варто очікувати
Тарифи на електрику з 1 листопада мають змінитися через початок опалювального сезону.
До 30 квітня 2026 року, тобто протягом опалювального сезону, споживачі, що використовуватимуть електроопалювальні установки, зможуть платити за пільговим тарифом за електрику в розмірі 2,64 грн/кВт при споживанні до 2000 кВт/год електроенергії на місяць.
А нічний тариф на електрику (при встановленому відповідному двозонному лічильнику) у листопаді становитиме 2,16 грн/кВт (у період з 23:00 до 07:00).
Зауважимо, що з 1 липня 2025 року стандарт напруги електромереж в Україні змінився з 220 В на 230 В, але тарифи наразі незмінні.
Крім того, деякі категорії населення можуть отримати знижки на електрику від 25% до 100% – особи з інвалідністю, УБД, пенсіонери у сільській місцевості та представники інших соціально вразливих груп.
Якими будуть ціни на воду з 1 листопада
Очікується, що з 1 листопада тарифи на водопостачання та водовідведення не підвищаться, однак залежно від регіону місцева влада може запровадити певні зміни.
Тож вартість послуг треба уточнювати у власного постачальника.
Однак звертаємо вашу увагу, що протягом воєнного стану та шести місяців після його скасування в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на розподіл природного газу, централізованого опалення та постачання гарячої води.
У вівторок, 21 жовтня, Верховна Рада ухвалила закон №14128, яким 17-й раз продовжила дію воєнного стану на всій території держави. Документ ще має підписати президент Володимир Зеленський.
Нагадаємо, воєнний стан в Україні діє від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії. Його періодично продовжують через агресію РФ проти нашої держави, що триває.