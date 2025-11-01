Починаючи з 1 листопада 2025 року, для більшості споживачів в Україні тарифи на комунальні послуги не зміняться порівняно з попередніми місяцями. 

Проте можна отримати пільговий тариф на електрику тим, хто використовує її для опалення, а також є варіант зекономити за допомогою двозонного лічильника, який дозволить платити менше вночі.

Які ціни на комунальні послуги очікувати з 1 листопада 2025 року – читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Що відомо про запуск опалення в Україні

Як повідомив 21 жовтня очільник Укренерго Віталій Зайченко, опалення в Україні запустять протягом 10 наступних днів.

Він наголосив, що холоди спричинили зростання споживання електроенергії більш ніж на 20% від початку місяця.

Українці використовують для обігріву кондиціонери та електрообігрівачі та перевантажують енергосистему. 

Поки що тепло дають переважно до соціальних закладів – дитсадків, шкіл та лікарень.

Ціни на газ в Україні: чи варто очікувати збільшення

Президент Володимир Зеленський зауважив, що найближчим часом Кабінет міністрів ухвалить постанову, що гарантуватиме збереження фіксованої ціни на газ для населення. 

 – Найближчим часом уряд ухвалить постанову, яка збереже фіксовану ціну на природний газ для побутових споживачів, – зазначив Зеленський.

Він додав, що Кабмін додатково виділив 1,5 млрд грн для захисту об’єктів енергетики у прифронтових територіях.

Крім того, президентом уже ухвалене рішення про мораторій на відключення споживачів від енергопостачання у прифронтових регіонах.

Тим часом тарифи на газ з 1 листопада 2025 року і до травня 2026 у 98% побутових споживачів Нафтогазу залишаться на рівні 7,96 грн за кубометр. 

Проте клієнти інших газопостачальних компаній матимуть річні ціни на газ у листопаді від 7,79 до 9,99 грн за кубометр, як і раніше.

Варто зауважити, що тарифи можуть дещо змінюватися від місяця до місяця залежно від ринкових умов, але річні пропозиції будуть залишатись основою. 

Електрика з 1 листопада: яких цін варто очікувати 

Тарифи на електрику з 1 листопада мають змінитися через початок опалювального сезону. 

До 30 квітня 2026 року, тобто протягом опалювального сезону, споживачі, що використовуватимуть електроопалювальні установки, зможуть платити за пільговим тарифом за електрику в розмірі 2,64 грн/кВт при споживанні до 2000 кВт/год електроенергії на місяць.

А нічний тариф на електрику (при встановленому відповідному двозонному лічильнику) у листопаді становитиме 2,16 грн/кВт (у період з 23:00 до 07:00).

Зауважимо, що з 1 липня 2025 року стандарт напруги електромереж в Україні змінився з 220 В на 230 В, але тарифи наразі незмінні.

Крім того, деякі категорії населення можуть отримати знижки на електрику від 25% до 100% – особи з інвалідністю, УБД, пенсіонери у сільській місцевості та представники інших соціально вразливих груп. 

Якими будуть ціни на воду з 1 листопада

Очікується, що з 1 листопада тарифи на водопостачання та водовідведення не підвищаться, однак залежно від регіону місцева влада може запровадити певні зміни. 

Тож вартість послуг треба уточнювати у власного постачальника. 

Однак звертаємо вашу увагу, що протягом воєнного стану та шести місяців після його скасування в Україні діє мораторій на підвищення тарифів на розподіл природного газу, централізованого опалення та постачання гарячої води.

У вівторок, 21 жовтня, Верховна Рада ухвалила закон №14128, яким 17-й раз продовжила дію воєнного стану на всій території держави. Документ ще має підписати президент Володимир Зеленський. 

Нагадаємо, воєнний стан в Україні діє від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії. Його періодично продовжують через агресію РФ проти нашої держави, що триває.

