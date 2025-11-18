Тариф на світло з 1 грудня 2025 для українців є фіксованим, проте залежатиме від спожитих кВт⋅год на місяць.

Тариф на електроенергію з 1 грудня 2025 року

Єдиний фіксований тариф на електроенергію для побутових споживачів під час опалювального сезону становить 4,32 грн/кВт∙год.

Протягом опалювального сезону, тобто до 30 квітня 2026 року, українці, що користуються електроопалювальними установками, при споживанні до 2000 кВт/год електроенергії на місяць зможуть платити за електрику за пільговим тарифом у розмірі 2,64 грн/кВт.

Зараз дивляться

За обсяги понад ліміт людина повинна сплатити 4,32 грн/кВт∙год.

Зазначимо, що з 1 липня 2025 року стандарт напруги електромереж в Україні змінився з 220 на 230 вольт, однак тарифи наразі незмінні.

До того ж, деякі українці можуть на електрику отримати знижки від 25% до 100%. Пільги надаються особам з інвалідністю, УБД, пенсіонерам у сільській місцевості та представникам інших соціально вразливих груп.

Крім того, можна зекономити на платіжках за електроенергію, встановивши двозонні лічильники. Так, тариф у певний час доби, а саме з 23:00 до 07:00, буде нижчим. Він становитиме 2,16 грн за кВт-год.

Як платити менше за світло з двозонним лічильником

Раніше Кабмін повідомляв, як перейти на двозонний облік електроенергії.

Для того, щоб встановити двозонний лічильник споживачу потрібно написати заяву про його встановлення до місцевого оператора системи електроенергії.

До заяви, необхідно прикріпити:

паспорт;

ідентифікаційний код;

документи на право власності або користування приміщенням;

договір про надання послуг із розподілу.

Якщо самостійно купляєте лічильник, важливо впевнитися, що прилад має сертифікат якості і відповідає технічним нормам. До того ж, можна купити запрограмований лічильник в оператора системи розподілу електроенергії.

Нагадаємо, що раніше прем’єр-міністр України Юлія Свириденко повідомила, що ціни на електроенергію для населення залишаться без змін цієї зими.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.