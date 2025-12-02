В Броварах начнут производство автомобильных рам — Кисилевский
- Будшляхмаш возводит в Броварах новый производственный комплекс с линией изготовления автомобильных рам, что повысит локализацию техники до 75%.
- Предприятие планирует расширение производства: запуск осей, замену импортных комплектующих украинскими, создание индустриального парка на 11 га.
- Компания присоединилась к государственной программе компенсации 15% стоимости украинской техники и соответствует требованиям локализации для госзакупок.
Компания Будшляхмаш начала строительство нового производственного комплекса в Броварах Киевской области.
Об этом сообщил заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.
Строительство нового цеха: что планируют производить
В новом промышленном помещении площадью 3 тыс. кв. м будет установлена линия по производству автомобильных рам.
Это позволит существенно увеличить уровень локализации коммунальной и спецтехники, которую выпускает предприятие, — до 75%.
Запуск производства рам запланирован на середину 2026 года.
Сейчас техника Будшляхмаша локализована на 40–60%.
По словам Кисилевского, этого удалось достичь благодаря лицензионной SKD-сборке на базе шасси Daewoo и JAC с правом использовать собственный VIN-код.
Контракты с международными партнерами предусматривают постепенную замену импортных деталей украинскими.
Именно это позволило компании увеличивать производство и уменьшать зависимость от импорта.
После запуска производства рам предприятие планирует наладить выпуск колесных осей, а также перейти на закупку украинских шин, топливных баков и пластиковых элементов.
Параллельно компания готовится к еще более масштабному проекту.
В 2026 году Будшляхмаш начнет освоение новой площадки на окраине Броваров, где создадут индустриальный парк с машиностроительным кластером.
Планируется строительство 40 тыс. кв. м производственных помещений на участке в 11 га. Объем инвестиций оценивается в $40 млн.
Чем занимается Будшляхмаш
В настоящее время компания производит:
- самосвалы;
- мусоровозы;
- автокраны;
- пескоразбрасывающие и поливочные машины;
- эвакуаторы;
- другую спецтехнику.
По состоянию на 2025 год предприятие ежемесячно производит около 70 единиц техники.
Законодательство о локализации, инициированное Кисилевским, определяет минимальную долю украинских компонентов в технике, которую закупают за бюджетные средства:
- в 2025 году — не менее 25%,
- в 2026 году — не менее 30%.
Как отметил Кисилевский, недавно предприятие также присоединилось к государственной программе, компенсирующей 15% стоимости украинской техники, — и увеличение локализации позволяет компании в полной мере использовать преимущества этой поддержки.
