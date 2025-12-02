Компания Будшляхмаш начала строительство нового производственного комплекса в Броварах Киевской области.

Об этом сообщил заместитель председателя парламентского Комитета по вопросам экономического развития Дмитрий Кисилевский.

Строительство нового цеха: что планируют производить

В новом промышленном помещении площадью 3 тыс. кв. м будет установлена линия по производству автомобильных рам.

Это позволит существенно увеличить уровень локализации коммунальной и спецтехники, которую выпускает предприятие, — до 75%.

Запуск производства рам запланирован на середину 2026 года.

Сейчас техника Будшляхмаша локализована на 40–60%.

По словам Кисилевского, этого удалось достичь благодаря лицензионной SKD-сборке на базе шасси Daewoo и JAC с правом использовать собственный VIN-код.

Контракты с международными партнерами предусматривают постепенную замену импортных деталей украинскими.

Именно это позволило компании увеличивать производство и уменьшать зависимость от импорта.

После запуска производства рам предприятие планирует наладить выпуск колесных осей, а также перейти на закупку украинских шин, топливных баков и пластиковых элементов.

Параллельно компания готовится к еще более масштабному проекту.

В 2026 году Будшляхмаш начнет освоение новой площадки на окраине Броваров, где создадут индустриальный парк с машиностроительным кластером.

Планируется строительство 40 тыс. кв. м производственных помещений на участке в 11 га. Объем инвестиций оценивается в $40 млн.

Чем занимается Будшляхмаш

В настоящее время компания производит:

самосвалы;

мусоровозы;

автокраны;

пескоразбрасывающие и поливочные машины;

эвакуаторы;

другую спецтехнику.

По состоянию на 2025 год предприятие ежемесячно производит около 70 единиц техники.

Законодательство о локализации, инициированное Кисилевским, определяет минимальную долю украинских компонентов в технике, которую закупают за бюджетные средства:

в 2025 году — не менее 25%,

в 2026 году — не менее 30%.

Как отметил Кисилевский, недавно предприятие также присоединилось к государственной программе, компенсирующей 15% стоимости украинской техники, — и увеличение локализации позволяет компании в полной мере использовать преимущества этой поддержки.

Фото: Дмитрий Кисилевский

