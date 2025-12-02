Компанія Будшляхмаш розпочала будівництво нового виробничого комплексу у Броварах Київської області.

Про це повідомив заступник голови парламентського Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Будівництво нового цеху: що планують виробляти

У новому промисловому приміщенні площею 3 тис. кв. м буде встановлено лінію з виробництва автомобільних рам.

Це дозволить суттєво збільшити рівень локалізації комунальної та спецтехніки, яку випускає підприємство, — до 75%.

Запуск виробництва рам запланований на середину 2026 року.

Зараз техніка Будшляхмашу локалізована на 40–60%.

За словами Кисилевського, цього вдалося досягти завдяки ліцензійному SKD-збиранню на базі шасі Daewoo та JAC із правом використовувати власний VIN-код.

Контракти з міжнародними партнерами передбачають поступову заміну імпортних деталей українськими.

Саме це дозволило компанії збільшувати виробництво та зменшувати залежність від імпорту.

Після запуску виробництва рам підприємство планує налагодити випуск колісних осей, а також перейти на закупівлю українських шин, паливних баків і пластикових елементів.

Паралельно компанія готується до ще більш масштабного проєкту.

У 2026 році Будшляхмаш розпочне освоєння нового майданчика на околицях Броварів, де створять індустріальний парк із машинобудівним кластером.

Планується будівництво 40 тис. кв. м виробничих приміщень на ділянці у 11 га. Обсяг інвестицій оцінюється у $40 млн.

Чим займається Будшляхмаш

Наразі компанія виробляє:

самоскиди;

сміттєвози;

автокрани;

піскорозкидувальні та поливальні машини;

евакуатори;

іншу спецтехніку.

Станом на 2025 рік підприємство щомісяця виготовляє близько 70 одиниць техніки.

Законодавство про локалізацію, ініційоване Кисилевським, визначає мінімальну частку українських компонентів у техніці, яку закуповують за бюджетні кошти:

у 2025 році — не менше 25%,

у 2026 році — не менше 30%.

Як зазначив Кисилевський, віднедавна підприємство також долучилося до державної програми, що компенсує 15% вартості української техніки, — і збільшення локалізації дає змогу компанії повною мірою використовувати переваги цієї підтримки.

Фото: Дмитро Кисилевський

