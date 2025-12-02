У Броварах почнуть виробництво автомобільних рам – Кисилевський
- Будшляхмаш зводить у Броварах новий виробничий комплекс із лінією виготовлення автомобільних рам, що підвищить локалізацію техніки до 75%.
- Підприємство планує розширення виробництва: запуск осей, заміна імпортних комплектувальних українськими, створення індустріального парку на 11 га.
- Компанія долучилася до державної програми компенсації 15% вартості української техніки та відповідає вимогам локалізації для держзакупівель.
Компанія Будшляхмаш розпочала будівництво нового виробничого комплексу у Броварах Київської області.
Про це повідомив заступник голови парламентського Комітету з питань економічного розвитку Дмитро Кисилевський.
Будівництво нового цеху: що планують виробляти
У новому промисловому приміщенні площею 3 тис. кв. м буде встановлено лінію з виробництва автомобільних рам.
Це дозволить суттєво збільшити рівень локалізації комунальної та спецтехніки, яку випускає підприємство, — до 75%.
Запуск виробництва рам запланований на середину 2026 року.
Зараз техніка Будшляхмашу локалізована на 40–60%.
За словами Кисилевського, цього вдалося досягти завдяки ліцензійному SKD-збиранню на базі шасі Daewoo та JAC із правом використовувати власний VIN-код.
Контракти з міжнародними партнерами передбачають поступову заміну імпортних деталей українськими.
Саме це дозволило компанії збільшувати виробництво та зменшувати залежність від імпорту.
Після запуску виробництва рам підприємство планує налагодити випуск колісних осей, а також перейти на закупівлю українських шин, паливних баків і пластикових елементів.
Паралельно компанія готується до ще більш масштабного проєкту.
У 2026 році Будшляхмаш розпочне освоєння нового майданчика на околицях Броварів, де створять індустріальний парк із машинобудівним кластером.
Планується будівництво 40 тис. кв. м виробничих приміщень на ділянці у 11 га. Обсяг інвестицій оцінюється у $40 млн.
Чим займається Будшляхмаш
Наразі компанія виробляє:
- самоскиди;
- сміттєвози;
- автокрани;
- піскорозкидувальні та поливальні машини;
- евакуатори;
- іншу спецтехніку.
Станом на 2025 рік підприємство щомісяця виготовляє близько 70 одиниць техніки.
Законодавство про локалізацію, ініційоване Кисилевським, визначає мінімальну частку українських компонентів у техніці, яку закуповують за бюджетні кошти:
- у 2025 році — не менше 25%,
- у 2026 році — не менше 30%.
Як зазначив Кисилевський, віднедавна підприємство також долучилося до державної програми, що компенсує 15% вартості української техніки, — і збільшення локалізації дає змогу компанії повною мірою використовувати переваги цієї підтримки.
Фото: Дмитро Кисилевський