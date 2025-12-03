Год подходит к концу, а вместе с ним во многих компаниях традиционно возникает тема так называемой 13-й зарплаты — дополнительной выплаты, которую часто получают работники в конце года.

Смогут ли получить 13 зарплату военнослужащие в Украине в 2025 году, читайте в нашем материале.

Может ли военный получить 13 зарплату

13 зарплата — это не официальный термин из законодательства, а обычное бытовое название для годовой премии, которую работодатели могут выплачивать в конце года. В Украине ни один закон не обязывает компании делать такую выплату, поэтому она не является гарантированной. Фактически это добровольная мотивационная выплата, которую работодатель может прописать в коллективном договоре, во внутренних положениях об оплате труда или в условиях трудового контракта с конкретным работником.

Кодекс законов о труде Украины не содержит статьи, которая бы отдельно определяла “13-ю зарплату”.

Наиболее близкая формулировка содержится в статье 97 КЗоТ и в статье 15 Закона Об оплате труда, где сказано, что работодатель имеет право устанавливать дополнительные поощрительные и компенсационные выплаты, в частности премии, надбавки, бонусы. Именно в эту категорию и попадает 13-я зарплата.

Итак, закон позволяет ее выплачивать, но не обязывает. Выплачивается она только тем работникам, для которых это предусмотрено внутренними правилами компании. Если в документах предприятия такой премии нет, то работодатель ничего не нарушает, просто не выплачивая ее.

13 зарплата военнослужащим в 2025 году: кто получит

По словам военного юриста Анастасии Володенковой, статус материальной помощи на оздоровление, который иногда называют 13 зарплата военнослужащим, урегулирован украинским законодательством и предоставляется военным раз в год.

Она объясняет, что украинское законодательство гарантирует военным право на такие оздоровительные выплаты, которые получают все категории военнослужащих, в частности офицерского, рядового, сержантского и старшинского состава, кроме бойцов срочной службы. Размер этих средств зависит от индивидуального денежного обеспечения каждого бойца.

Кто из военных может получить 13 зарплату

Получить выплату могут те военнослужащие, которые уже приобрели право на ежегодный основной отпуск. Володенкова отмечает, что оздоровительные по сути являются аналогом отпускных в гражданской жизни. Чтобы получить их, военному достаточно написать рапорт, и сделать это можно в любой удобный день в течение календарного года.

При этом она отдельно подчеркивает малоизвестную деталь, что оздоровительные можно получить независимо от того, идет ли военный в отпуск фактически или нет — то есть рапорт и отправление в отпуск не привязаны друг к другу.

Рапорт подают командиру, и тогда остается ждать поступления средств. Точные сроки в законодательстве не установлены, поэтому на практике все зависит от того, когда Департамент финансов перечислит деньги в воинскую часть.

Обычно выплаты приходят без чрезмерных задержек, поскольку оздоровительные не относятся к материальной помощи, которую часто выдают ближе к концу года. Средства поступают на ту же карту, куда зачисляется денежное обеспечение, как отдельное начисление.

Таким образом, по словам Анастасии Володенковой, каждый военный, имеющий право на оздоровительные выплаты, фактически получает дополнительную — условную “13-ю” зарплату.

