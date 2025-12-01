В Украине продолжает действовать режим военного положения, поэтому по-прежнему существуют ограничения на выезд мужчин в возрасте от 18 до 60 лет.

Общие правила остались прежними, однако появились важные уточнения относительно того, как именно военнообязанные могут пересекать границу, а также какие категории все еще имеют право на выезд.

Об изменениях в закон о мобилизации мы поговорили с адвокатом, партнером Grain Law Firm Лидией Карплюк.

Закон о мобилизации с 1 декабря: что изменится для военнообязанных

Адвокат отметила, что в настоящее время никаких новых изменений в закон О мобилизации с декабря и постановление Кабинета министров Украины №560 не принято, поэтому правила, определяющие порядок призыва на военную службу и порядок предоставления отсрочек, которые были установлены ранее, сохраняют свою силу.

— Кроме одного основания, а именно — бронирования работников органами государственной власти, местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, — предупредила адвокат.

Так, 9 октября 2025 года Верховная Рада Украины приняла закон О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно организации трудовых отношений в условиях военного положения, который вступает в силу 4 декабря 2025 года.

Всем предприятиям, учреждениям, организациям в сфере оборонно-промышленного комплекса, которые признаны критически важными для обеспечения потребностей ВСУ, других военных формирований или функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, независимо от количества забронированных, разрешили бронировать военнообязанных:

у которых нет или оформлены ненадлежащим образом военно-учетные документы;

которые не состоят на воинском учете;

которые не уточнили персональные данные (адрес проживания, номера средств связи, адреса электронной почты (при наличии электронной почты);

которые находятся в розыске за нарушение правил воинского учета, законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

То есть бронирование будет возможным даже в отношении тех, кто нарушил правила воинского учета.

Особенности бронирования для нарушителей воинского учета

Срок бронирования таких военнообязанных работников не может превышать 45 календарных дней со дня заключения трудового договора. Бронирование предоставляется не более одного раза в течение одного календарного года.

Фактически этот срок предоставляется военнообязанному для решения всех вопросов и устранения нарушений правил воинского учета.

В то же время такое бронирование не освобождает военнообязанных от административной ответственности, предусмотренной ст. 210 или 210-1 КУоАП. Поэтому на них может быть наложен штраф, который при отсутствии оснований для обжалования постановления об административном правонарушении необходимо уплатить.

Также этим законом установлен специальный испытательный срок, который может устанавливаться в трудовых договорах и который не может превышать 45 дней. Заключение такими предприятиями и организациями трудовых договоров с нарушителями воинского учета не будет нарушением должностными лицами предприятий, учреждений и организаций законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации.

– Напомню, что в настоящее время такие должностные лица привлекаются к административной ответственности по ст. 210-1 КУоАП. Штраф за такое нарушение в настоящее время составляет от 34 000 грн до 59 500 грн, – напомнила эксперт.

Кроме того, Кабинет министров Украины обязан согласовать свои нормативно-правовые акты с этим законом в течение одного месяца со дня его опубликования, то есть до 4 декабря, что совпадает с днем его вступления в силу.

– Однако пока механизм реализации положений принятого закона Кабинет министров Украины не утверждал, – подчеркнула юрист.

Декабрь: новые правила мобилизации и отсрочки для работников авиации

Более того, 28 октября 2025 года Министерством обороны Украины принят приказ №722 Об утверждении критериев, по которым Министерство обороны Украины определяет предприятия, учреждения и организации в сфере оборонно-промышленного комплекса, в авиастроительной отрасли и в сфере космической деятельности, имеющие важное значение для национальной экономики.

Адвокат подчеркнула, что этим приказом определяется, что предприятия, которые производят товары, выполняют работы и предоставляют услуги по разработке, изготовлению, ремонту, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, их составных частей для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины, других военных формирований, а также уполномоченные субъекты управления объектами государственной собственности, осуществляющие регулирование, контроль и координацию деятельности таких предприятий, учреждений и организаций, определяются как имеющие важное значение в национальной экономике в сфере оборонно-промышленного комплекса в случае, если соответствуют одному из критериев ниже.

Нахождение предприятия в процессе выполнения:

государственного контракта, заключенного с ним государственным заказчиком в сфере обороны;

договора о производстве товаров оборонного назначения, в частности вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, их составных частей, за счет средств других внебюджетных источников, не запрещенных законодательством Украины, в том числе благотворительной деятельности;

договора по выполнению работ оборонного назначения, заключенного с предприятием (учреждением, организацией), включенным в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов (договоров), которое является главным исполнителем задач или мероприятий, предусмотренных государственными целевыми программами реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса.

Важным условием выполнения этого критерия является то, что объем производства товаров, выполнения работ, предоставления услуг оборонного назначения составляет более 50% общего объема производства товаров, выполнения работ, предоставления услуг предприятия (учреждения, организации) за последний отчетный период. Такая информация должна быть подтверждена государственным заказчиком в сфере обороны.

2. Получение предприятием, учреждением, организацией финансовой государственной поддержки в виде грантов в соответствии с постановлением Кабинета министров Украины от 8 марта 2024 года №262 Некоторые вопросы обеспечения развития инноваций и технологий для нужд обороны.

3. Осуществление предприятием, учреждением, организацией функций уполномоченного субъекта управления объектами государственной собственности, осуществляющего регулирование, контроль и координацию деятельности таких предприятий, учреждений и организаций.

Если такое предприятие не соответствует ни одному из вышеуказанных критериев, то оно может быть определено Минобороны как имеющее важное значение, если соответствует критериям:

Нахождение предприятия, учреждения, организации в процессе выполнения государственного контракта (договора), заключенного им с государственным заказчиком в сфере обороны. Привлечение предприятия, учреждения, организации на основании договоров, в частности внешнеэкономических договоров (контрактов), к выполнению государственного контракта (договора), заключенного с государственным заказчиком в сфере обороны. Включение предприятия, учреждения, организации в электронный реестр участников отбора и исполнителей государственных контрактов (договоров). Участие предприятия, учреждения, организации в реализации задач и мероприятий, предусмотренных государственными целевыми программами в авиастроительной отрасли и в сфере космической деятельности. Участие предприятия, учреждения, организации в реализации задач и мероприятий, предусмотренных государственными целевыми программами реформирования и развития оборонно-промышленного комплекса, разработки, освоения и внедрения новых технологий, наращивания имеющихся производственных мощностей для изготовления продукции оборонного назначения. Осуществление предприятием, учреждением, организацией промышленного производства товаров, выполнение работ и предоставление услуг, которые используются предприятиями оборонно-промышленного комплекса для изготовления товаров оборонного назначения.

Такие предприятия определяются как имеющие важное значение для национальной экономики в сфере оборонно-промышленного комплекса на основании рекомендаций рабочей группы, создаваемой Министерством обороны Украины, в состав которой включаются представители заинтересованных органов государственной власти (по согласованию).

— Рекомендации рабочей группы оформляются протоколом. В дальнейшем на основании этих протоколов Минобороны принимаются решения о признании предприятий критически важными для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период, — пояснила адвокат.

То есть введено еще одно нормативное регулирование оснований для признания предприятия таким, что имеет важное значение для национальной экономики. Следовательно, потенциально еще некоторые предприятия смогут приобрести такой статус и, соответственно, забронировать своих работников.

К слову, напомним, что с 1 ноября 2025 года в Украине вступили в силу обновленные правила оформления и продления отсрочек от мобилизации.

После их введения процедура стала значительно проще: большинство граждан, которые уже имели право на отсрочку, получали ее автоматически, без необходимости лично приходить в ТЦК или подавать заявления и подтверждающие документы вручную.

Какие ограничения на выезд мужчин будут действовать в декабре 2025 года

Как и ранее, возможность выехать за пределы страны сохраняется для мужчин 18-22 лет и для отдельных групп, которым это разрешено при наличии соответствующих документов.

В декабре 2025 года ситуация может измениться. Причина — законопроект №14210, поданный в парламент 14 ноября. В нем предлагается ввести дополнительные ограничения для работников объектов критической инфраструктуры, которые имеют краткосрочную бронировку, но допустили нарушение правил воинского учета.

В законопроекте №14210 предусмотрено:

временный запрет на выезд за границу для работников критической инфраструктуры, забронированных на 45 дней, если у них есть неурегулированные нарушения учета;

расширение перечня оснований, которые могут стать причиной для отказа в пересечении границы;

усиленный контроль за тем, как используется бронирование, чтобы его не применяли для частных поездок во время военного положения.

После того как человек устранит нарушение и получит обновленное бронирование, возможность выезда будет восстановлена — дополнительные ограничения не будут действовать.

В парламенте объясняют: если работник является ключевым для функционирования государства, он должен оставаться в Украине и выполнять свои обязанности, а не выезжать за границу в период войны.

Отсрочка от мобилизации для молодежи

Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №13574, который предусматривает введение годовой отсрочки от мобилизации для молодых людей, проходивших службу по контракту в период военного положения.

В документе речь идет о военнообязанных и резервистах в возрасте 18-25 лет, которые заключили годичный контракт во время военного положения и уже завершили службу. Им предлагают предоставить 12 месяцев отсрочки после увольнения.

Необходимость таких изменений объясняют тем, что после завершения службы молодые военные автоматически теряют действующую отсрочку и могут быть мобилизованы сразу после повторной постановки на воинский учет даже до достижения 25 лет.

В парламенте подчеркивают, что новая норма должна обеспечить справедливое отношение к тем, кто уже выполнил свой долг во время войны.

В то же время законопроект оставляет возможность для добровольного поступления на службу — по собственному желанию молодежи, отслужившей по контракту в период военного положения.

