Совсем скоро наступит Рождество — в этом году его будут праздновать 25 декабря. Люди уже постепенно начинают закупать продукты, готовясь к праздничному столу.

Поэтому мы решили посчитать, во сколько обойдется рождественский стол, чтобы иметь представление о предстоящих расходах.

Во сколько украинцам обойдется рождественский стол

Для расчета мы взяли за основу традиционный постный рождественский стол. Поэтому если вы планируете готовить мясные блюда или покупать деликатесы, особенно дорогие мясные продукты, стоит учесть, что в таком случае общая стоимость праздничного стола будет существенно выше.

Сейчас смотрят

Накануне Рождества, в Сочельник, украинцы традиционно готовят двенадцать постных блюд, и главным символом праздничного стола, как всегда, остается кутья.

Если готовить ее самостоятельно, придется потратиться на такие продукты:

основу из пшеницы можно купить за 55 гривен за 400 граммов,

добавить мак – еще 35 гривен за 125 граммов,

орехи – около 50 гривен за 100 граммов,

изюм – 25 гривен за 100 граммов,

мед обойдется примерно в 80 гривен за 250 граммов.

Для тех, кто не хочет возиться, готовые наборы для кутьи стоят от 75 до 380 гривен, в зависимости от состава и производителя.

К куте обычно подают узвар. Если готовить его из сухофруктов, 250 граммов обойдутся примерно в 100 гривен, а готовый магазинный узвар можно купить за 90 гривен за 0,75 литра.

На столе также должны быть салаты и гарниры. Картофель сейчас стоит около 15 гривен за килограмм, а набор других овощей – свеклы, моркови, лука и огурцов – с учетом подорожания обойдется примерно в 100 гривен.

Для тех, кто готовит вареники и пампушки, пшеничная мука стоит около 20-25 гривен за килограмм. Вареники с грибами обойдутся примерно в 110–120 гривен за 500 граммов. Постные голубцы с рисом и грибами потребуют еще около 50–65 гривен за килограмм риса и 15–20 гривен за капусту.

Любителям рыбы и морепродуктов следует заложить в бюджет от 160 до 300 гривен за килограмм замороженной скумбрии или хека, 110–130 гривен за 500 граммов маринованной сельди или 120–150 гривен за килограмм мороженой сельди.

Нельзя забывать и о грибах — 500 граммов маринованных шампиньонов стоят около 120–140 гривен. Для тех, кто хочет воспользоваться готовыми продуктами, замороженные вареники с картофелем обойдутся в 100–140 гривен за килограмм, а пампушки можно приобрести за 25–35 гривен за упаковку.

Итак, чтобы накрыть полноценный рождественский стол в 2025–2026 годах, придется потратить значительную сумму, и главное — планировать покупки заранее, чтобы ничего не недоставало во время празднования.

Сколько будет стоить накрыть рождественский стол в 2025 году: будет ли подорожание

Экономист Олег Пендзин рассказал в комментарии для Фактов ICTV, что накануне Рождества и Нового года в Украине продукты питания могут подорожать на 7–10%. По его словам, больше всего подорожают те продукты, которые традиционно ставят на праздничный стол: яйца, молочные продукты и мясо.

Однако после праздников ожидается, что цены немного снизятся, ведь покупатели ограничены в средствах и не могут постоянно тратить больше. Пендзин подчеркивает, что высокие цены после праздников будут оседать, возвращая рынок к более привычному уровню.

— Стоимость продуктов может дополнительно расти из-за использования генераторов и частых графиков отключения электроэнергии. Это может добавить к общей стоимости продукции еще примерно 2%, что дополнительно повлияет на то, во сколько обойдется накрыть рождественский стол, — подчеркнул эксперт.

Эксперт добавляет, что перед праздниками продукты традиционно дорожают из-за сезонного спроса, ведь количество желающих купить значительно превышает предложение на рынке. Однако в этом году Пендзин не ожидает большого ажиотажа, в частности на очень дорогие продукты, поэтому сильного скачка цен на такие товары, скорее всего, не будет.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.