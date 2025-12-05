Зовсім скоро настане Різдво – цього року його святкуватимуть 25 грудня. Люди вже поступово починають закуповувати продукти, готуючись до святкового столу.

Тож ми вирішили порахувати, у скільки обійдеться різдвяний стіл, щоб мати уявлення про майбутні витрати.

У скільки українцям обійдеться різдвяний стіл

Для розрахунку ми взяли за основу традиційний пісний різдвяний стіл. Тож якщо ви плануєте готувати м’ясні страви або купувати делікатеси, особливо дорогі м’ясні продукти, варто врахувати, що в такому разі загальна вартість святкового столу буде суттєво вищою.

Напередодні Різдва, на Святвечір, українці традиційно готують дванадцять пісних страв, і головним символом святкового столу, як завжди, залишається кутя.

Якщо готувати її самостійно, доведеться витратитися на такі продукти:

основу з пшениці можна купити за 55 гривень за 400 грамів,

додати мак – ще 35 гривень за 125 грамів,

горіхи – близько 50 гривень за 100 грамів,

родзинки – 25 гривень за 100 грамів,

мед обійдеться приблизно в 80 гривень за 250 грамів.

Для тих, хто не хоче возитися, готові набори для куті коштують від 75 до 380 гривень, залежно від складу та виробника.

До куті зазвичай подають узвар. Якщо готувати його з сухофруктів, 250 грамів обійдуться приблизно в 100 гривень, а готовий магазинний узвар можна купити за 90 гривень за 0,75 літра.

На столі також мають бути салати та гарніри. Картопля зараз коштує близько 15 гривень за кілограм, а набір інших овочів – буряка, моркви, цибулі та огірків – з урахуванням здорожчання обійдеться приблизно в 100 гривень.

Для тих, хто готує вареники та пампушки, пшеничне борошно коштує близько 20-25 гривень за кілограм. Вареники з грибами обійдуться приблизно 110–120 гривень за 500 грамів. Пісні голубці з рисом і грибами потребують ще близько 50–65 гривень за кілограм рису та 15–20 гривень за капусту.

Любителям риби та морепродуктів слід закласти в бюджет від 160 до 300 гривень за кілограм замороженої скумбрії чи хека, 110–130 гривень за 500 грамів маринованого оселедця або 120–150 гривень за кілограм мороженого оселедця.

Не можна забувати і про гриби – 500 грамів маринованих печериць коштують близько 120–140 гривень. Для тих, хто хоче скористатися готовими продуктами, заморожені вареники з картоплею обійдуться 100–140 гривень за кілограм, а пампушки можна придбати за 25–35 гривень за упаковку.

Отже, щоб накрити повноцінний різдвяний стіл у 2025–2026 роках, доведеться витратити значну суму, і головне – планувати покупки заздалегідь, щоб нічого не бракувало під час святкування.

Скільки коштуватиме накрити різдвяний стіл у 2025 році: чи буде подорожчання

Економіст Олег Пендзин розповів у коментарі для Фактів ICTV, що напередодні Різдва та Нового року в Україні продукти харчування можуть подорожчати на 7–10%. За його словами, найбільше здорожчають ті продукти, які традиційно ставлять на святковий стіл: яйця, молочні вироби та м’ясо.

Проте після свят очікується, що ціни трохи знизяться, адже покупці обмежені в коштах і не можуть постійно витрачати більше. Пендзин підкреслює, що високі ціни після свят осідатимуть, повертаючи ринок до більш звичного рівня.

– Вартість продуктів може додатково зростати через використання генераторів та часті графіки відключення електроенергії. Це може додати до загальної вартості продукції ще приблизно 2%, що додатково вплине на те, у скільки обійдеться накрити різдвяний стіл, – наголосив експерт.

Експерт додає, що перед святами продукти традиційно дорожчають через сезонний попит, адже кількість охочих купити значно перевищує пропозицію на ринку. Проте цього року Пендзин не очікує великого ажіотажу, зокрема на дуже дорогі продукти, тож сильного стрибка цін на такі товари, швидше за все, не буде.

