Багато людей мріють на пенсії жити досить комфортно та не обмежувати себе у повсякденних витратах. Щоб досягти цього, багато хто наполегливо працює, прагнучи підвищити зарплату та накопичити достатню кількість страхового стажу.

Ми вирішили порахувати, який стаж та зарплату треба мати, щоб отримувати 11 000 пенсії.

Скільки треба мати стажу, щоб отримувати пенсію 11 000 гривень

Мінімальний стаж для пенсії 11 000 гривень – 32 роки, за умови, що людина піде на пенсію у 60 років.

Щоб визначити розмір пенсії за віком в Україні, потрібно враховувати два основні фактори: страховий стаж та рівень офіційної заробітної плати. Пенсія нараховується за формулою:

Пенсія = Зарплата для розрахунку × Коефіцієнт страхового стажу

Чим більший страховий стаж, тим більшою буде пенсія. Це пояснюється тим, що коефіцієнт страхового стажу прямо впливає на розрахунок пенсії, адже чим довший стаж, тим вищий коефіцієнт і, відповідно, більший розмір виплат. При цьому мінімальний страховий стаж для того, щоб можна було піти на пенсію у 60 років, повинен становити 32 роки.

Для повного стажу 32 роки коефіцієнт обчислюється так:

32 роки × 12 місяців = 384 місяців

Максимальна кількість місяців, за яку береться коефіцієнт 1 200

Тому коефіцієнт стажу = 384 ÷ 1 200 = 0,32

Зарплата для розрахунку пенсії – це не фактична зарплата за один місяць, а спеціальна величина, яка враховує середню зарплату по країні та співвідношення вашої зарплати до неї протягом всього трудового стажу.

Середня заробітна плата по Україні за три роки, що передують року виходу на пенсію (для 2025 року це 15 057 грн), використовується як базова величина.

Індивідуальний коефіцієнт зарплати показує, наскільки ваша заробітна плата перевищує або поступається середній:

Кзарп = Зарплата ÷ Середня зарплата

Наприклад, якщо ваша зарплата в середньому дорівнює 21 200 грн, а середня по країні – 21 190 грн, то коефіцієнт буде приблизно 1,0.

Пенсія визначається як добуток зарплати для розрахунку та коефіцієнта стажу. Тобто, якщо ваша зарплата для розрахунку – 22 000 грн, а коефіцієнт стажу 0,32:

22 000 × 0,32 ≈ 7 040 грн



Скільки потрібно заробляти, щоб отримати 11 000 грн пенсії

Якщо цільова пенсія – 11 000 грн при стажі 32 роки (Кс = 0,32), зарплата для розрахунку має бути:

11 000 ÷ 0,32 ≈ 34 375 грн

Насправді, найточніший спосіб дізнатися розмір майбутньої пенсії – скористатися офіційним пенсійним калькулятором. Він враховує індивідуальні дані кожної людини, а саме історію сплати страхових внесків до Пенсійного фонду, реальний рівень заробітної плати та тривалість страхового стажу.

Розрахунки за спрощеними формулами дають лише орієнтовну картину, адже протягом життя заробітна плата людини може змінюватися. В одні періоди вона може бути достатньою, а в інші – суттєво нижчою. Тому результати калькулятора, що враховує всі ці коливання, будуть набагато точнішими.

Ще одним важливим фактором є рік виходу на пенсію. Як ми обговорювали з адвокатом, чим пізніше людина виходить на пенсію, тим більшим буде її розмір, навіть якщо стаж та індивідуальний коефіцієнт зарплати у двох людей однакові.

Причина цього – щорічне зростання середньої зарплати по країні, яка використовується для розрахунку пенсії за останні три роки перед виходом на пенсію. Наприклад, у 2025 році середня зарплата становить 15 057 грн, а в попередні роки вона була нижчою. Тобто, якщо людина піде на пенсію пізніше, її пенсія автоматично буде вищою завдяки більшій середній заробітній платі для розрахунку.

Це означає, що навіть при однаковому стажі та коефіцієнті зарплати пенсія тієї людини, яка виходить на пенсію пізніше, буде більшою.

