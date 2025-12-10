Несмотря на войну, предновогодний шопинг остается важной частью подготовки украинцев к зимним праздникам.

По данным исследования Deloitte Ukraine, количество людей, планирующих праздничный шопинг в 2025 году, выросло с 65% до 75%.

Самый популярный формат празднования – дома: так планируют проводить Рождество и Новый год 68% опрошенных.

Сейчас смотрят

Исследование охватило более 1 тыс. респондентов, выборка представляет население страны по полу, возрасту и типу населенного пункта.

Сколько украинцы потратят на праздничный шопинг в 2025 году

Часть украинцев начинает готовиться к зимним праздникам заранее, а пик покупок приходится на период с 1 по 24 декабря.

Несмотря на желание сделать подарки близким, расходы остаются сдержанными – это ключевая тенденция рождественского шопинга 2025.

Более половины опрошенных планируют потратить от 1 до 5 тыс. грн, а еще 46% не готовы выделить на праздники более четверти месячного дохода. Подарки чаще всего покупают для семьи и друзей, молодежь чаще позволяет себе приятности для себя.

– По результатам исследования, для 51% опрошенных процесс подготовки подарков остается приятным ритуалом, а не стрессом. Именно такие привычные заботы помогают нам сегодня поддерживать себя и тех, кто рядом, – отметил лидер направления ритейла и оптовой дистрибуции Deloitte Ukraine Александр Ямпольский.

64% респондентов планируют направить часть праздничного бюджета на благотворительность, и чаще всего речь идет о поддержке военных – в восьми из десяти случаев.

Человеческий выбор важнее ИИ

Одной из ключевых тенденций праздничного шопинга 2025 года стало то, что украинцы практически не доверяют искусственному интеллекту при выборе подарков.

Только 10% опрошенных считают, что ИИ-ассистент в магазинах упростил бы поиск. Гораздо чаще люди полагаются на вишлисты, отзывы и сравнение цен.

Рекомендации инфлюенсеров влияют также незначительно — на уровне 9–10%. Зато покупатели ожидают от торговых сетей помощи с выбором продуманных подарков, праздничной упаковки и удобной доставки.

Во время онлайн-покупок участников исследования больше всего раздражают отсутствие товаров в наличии, навязчивая реклама и неудобные фильтры.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.