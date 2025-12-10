Святковий шопінг 2025: скільки українці витратять на подарунки
- 75% українців планують святковий шопінг 2025 – більше, ніж торік.
- Понад половина учасників дослідження витратить на подарунки 1-5 тис. грн.
- Лише 10% довіряють ШІ-асистентам під час вибору подарунків.
Попри війну передноворічний шопінг залишається важливою частиною підготовки українців до зимових свят.
За даними дослідження Deloitte Ukraine, кількість людей, що планують святковий шопінг 2025, зросла з 65% до 75%.
Найпопулярніший формат святкування – удома: так планують проводити Різдво та Новий рік 68% опитаних.
Дослідження охопило понад 1 тис. респондентів, вибірка репрезентує населення країни за статтю, віком та типом населеного пункту.
Скільки українці витратять на святковий шопінг 2025
Частина українців починає готуватися до зимових свят заздалегідь, а пік покупок припадає на період з 1 по 24 грудня.
Попри бажання зробити презенти близьким, витрати залишаються стриманими – це ключова тенденція різдвяного шопінгу 2025.
Понад половину опитаних планують витратити від 1 до 5 тис. грн, а ще 46% не готові виділити на свята більше чверті місячного доходу. Подарунки найчастіше купують для родини та друзів, молодь частіше дозволяє собі приємність для себе.
– За результатами дослідження, для 51% опитаних процес підготовки подарунків залишається приємним ритуалом, а не стресом. Саме такі звичні турботи допомагають нам сьогодні підтримувати себе й тих, хто поруч, – зауважив лідер напряму ритейлу та оптової дистрибуції Deloitte Ukraine Олександр Ямпольський.
64% респондентів планують спрямувати частину святкового бюджету на благодійність, і найчастіше йдеться про підтримку військових – у восьми з десяти випадках.
Людський вибір важливіший за ШІ
Однією з ключових тенденцій святкового шопінгу 2025 стало те, що українці практично не довіряють штучному інтелекту під час вибору подарунків.
Лише 10% опитаних вважають, що ШІ-асистент у магазинах спростив би пошук. Значно частіше люди покладаються на вішлісти, відгуки та порівняння цін.
Рекомендації інфлюенсерів впливають також незначно – на рівні 9–10%. Натомість покупці очікують від торгових мереж допомоги з вибором продуманих подарунків, святкового пакування та зручної доставки.
Під час онлайн-покупок учасників дослідження найбільше дратують відсутність товарів у наявності, нав’язлива реклама та незручні фільтри.