По объемам западной военной помощи Украине 2025 год станет самым бедным с начала российского полномасштабного вторжения в 2022 году.

Об этом сообщают исследователи проекта Ukraine Support Tracker.

Сокращение западной помощи Украине: детали

По данным исследований, во второй половине 2025 года объемы европейской военной помощи уменьшились настолько, что она не смогла компенсировать отсутствие помощи со стороны США.

Так, в сентябре и октябре этого года Европа выделила Украине только около €4,2 млрд военной помощи, чего недостаточно, чтобы компенсировать потерю помощи от США.

– В то же время увеличился разрыв внутри самой Европы. Так, Германия, Франция и Великобритания значительно увеличили объемы помощи Киеву, однако в относительном выражении они остались ниже уровня помощи от скандинавских стран, – говорится в исследовании.

Также оказалось, что Испания и Италия оказали сравнительно незначительную помощь.

Сокращение произошло после рекордного первого полугодия 2025 года. При нынешних темпах, как указывают исследователи Ukraine Support Tracker, военная помощь не является достаточной, чтобы компенсировать отсутствие поддержки со стороны США.

Так, в 2022-2024 годах объемы совместной военной помощи Украине составляли около €41,6 млрд ежегодно.

Если же взять 2025 год, то до сих пор было выделено всего €32,5 млрд. Поэтому для достижения предыдущего уровня до конца года необходимо обеспечить дополнительно €9,1 млрд – это вдвое больший ежемесячный уровень выделения средств, чем в предыдущие месяцы.

– На основе данных, доступных до октября, Европа не смогла поддержать динамику первого полугодия 2025 года, – прокомментировал ситуацию руководитель программы Ukraine Support Tracker Кристоф Требеш (Christoph Trebesch).

Он пояснил, что, учитывая это замедление, Европе будет трудно полностью компенсировать отсутствие военной помощи США в 2025 году.

Напомним, что проект Ukraine Support Tracker реализован исследователями Института мировой экономики в Киле (IfW).

В рамках UST группа немецких ученых собирает и обобщает всю открытую информацию о финансовой и материальной поддержке, которую оказывают Киеву с начала 2022 года более 40 стран мира и ЕС.

