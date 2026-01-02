В Украине, согласно принятому Верховной Радой государственному бюджету на 2026 год, с 1 января прожиточный минимум составит 3209 грн, что почти на 10% больше, чем в 2025 году. Учитывая этот момент, выплаты на детей тоже возрастут.

Социальные выплаты на детей с 1 января

Помощь в связи с беременностью и родами

С нового года вырастет пособие по беременности и родам. Так, с 1 января можно получить одноразовую выплату после рождения ребенка в размере 50 тыс. грн. Раньше эта помощь составляла 10 320 грн, а дальше выплачивалось по 860 грн ежемесячно в течение 36 месяцев (всего 41 280 грн).

К тому же, можно будет заказать набор вещей для новорожденного еще до рождения — с 36-й недели беременности.

Сейчас смотрят

Кроме того, ежемесячные выплаты также будут обновлены: беременные женщины без страхового стажа в течение всей беременности будут получать по 7 тыс. грн. Такая же сумма пособия предусмотрена для одного из родителей, бабушки, дедушки или опекуна, который ухаживает за ребенком до года.

Программа поддержки єЯсла

В 2026 году отдельно предусмотрена программа поддержки єЯсла– 8 тыс. грн ежемесячно в случае выхода матери или другого законного представителя на работу после достижения ребенком одного года.

Для семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью, пособие будет составлять 12 тысяч грн (коэффициент 1,5).

Выплаты для одиноких матерей

Поскольку размер прожиточного минимума увеличивается с 1 января 2026 года, то и суммы на детей станут выше.

Так, установлено, что размер прожиточного минимуму в 2026 году для детей до 6 лет составит 2 817 грн, для детей от 6 до 18 лет — 3 512 грн. Для лиц от 18 до 23 лет (при условии обучения) он равен 3 328 грн.

Выплаты на детей, которые получают одинокие матери (а также одинокие усыновители или мать/отец в случае смерти родителя), определяется как разница между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи в расчете на одного человека за последние шесть месяцев.

Таким образом, суммы матерям-одиночкам рассчитываются индивидуально и зависят не только от прожиточного минимуму, но и от доходов семьи.

Какие еще выплаты на детей возрастут с 1 января 2026

Вырастут и другие выплаты на детей, поскольку с января 2026 года в Украине повышен прожиточный минимум.

Минимальные алименты (50% прожиточного минимума):

до 6 лет – от 1 408,50 грн;

6–18 лет – от 1 756 грн;

18-23 лет (при условии обучения) — от 1 664 грн.

Максимальные выплаты (до 10 прожиточных минимумов):

до 6 лет – до 28 170 грн;

6–18 лет – до 35 120 грн.

Попечительские выплаты:

на детей до 6 лет – 7 042 грн (2,5 прожиточных минимумов);

на детей до 6 лет с инвалидностью – 9 859 грн (3,5 прожиточных минимумов);

на детей 6–18 лет – 8 780 грн (2,5 прожиточных минимумов);

на детей 6–18 лет – 12 292 грн (3,5 прожиточных минимумов).

Социальная помощь для детей с инвалидностью:

Государственная социальная помощь для детей с инвалидностью до 18 лет рассчитывается как процент от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц (70%).

С 1 января 2026 года эта сумма составит 1816,5 грн. Размер пособия для детей с инвалидностью также зависит от возраста ребенка и его группы инвалидности, с возможными дополнительными выплатами по уходу или социальной помощью малообеспеченным семьям, что определяется по специальной формуле.

Другая помощь для детей с 1 января

Другие выплаты:

многодетные семьи — 2 100 грн на ребенка;

дети ВПЛ — 3 000 грн (без изменений).

Муниципальная няня в январе: услуга доступна для:

детей ВПЛ до 3 лет;

детей до 6 лет, нуждающихся в дополнительном уходе;

детей до 6 лет, если один из родителей имеет инвалидность I-II группы;

детей до 6 лет в регионах, где не работают детсады (части Запорожской, Донецкой, Харьковской, Херсонской, Сумской, Черниговской областей).

Возмещение – до 7 100 грн в месяц за ребенка.

Дополнительная поддержка:

Предусмотрена отдельная помощь 50 тыс. грн на каждого ребенка, который возвращается из депортации, принудительного перемещения или с оккупированных территорий. Выплата не влияет на другие социальные пособия или субсидию.